Onlinebuchungssystem vermehrt nutzen

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ ist über das Onlinebuchungssystem aus Regensburg weltweit buchbar. Dieses ermöglicht potenziellen Gästen aus allen Kontinenten, sich für das „Liebliche Taubertal“ zu entscheiden und eine Unterkunft zu buchen. Der Tourismusverband empfiehlt deshalb allen Zimmeranbietern, sich an dieses System anzuschließen und sich einzubringen.

Das „Liebliche Taubertal“ setzt weiterhin auf sein Profil mit den Themen Fahrradfahren, Wandern, Kultur und Kulinarik. Deshalb assoziieren Gäste heute die Stichworte Fahrradfahren und Wandern mit dem „Lieblichen Taubertal“.

Damit dieser Zuspruch anhält, setzen der Tourismusverband und seine Mitgliedsstädte und -gemeinden auch auf die digitalen Vertriebs- und Buchungswege. Seit 2018 ist die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ deshalb über die Buchungsaccounts der Stadt Rothenburg, der Stadt Bad Mergentheim und der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ online buchbar.

„Dieses Onlinebuchungssystem ist an ein Channelmanagement angebunden und umfasst deshalb bekannte Buchungswege über booking.com, bestfewo, Schmetterling-reisen usw.“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig weiter. Diese Technik ermöglicht interessierten Gästen, von zu Hause aus die gewünschte Unterkunft auszuwählen und sofort zu buchen. Es können Unterkunftsmöglichkeiten in gewerblichen Betrieben wie Hotels, Pensionen oder Gaststätten, aber auch Privatzimmer und Ferienwohnungen reserviert werden.

„In der heutigen Zeit ist es eine Grundvoraussetzung, sich einem solchen System anzuschließen, damit sich touristischer Erfolg einstellt“, erklärt auch Landrat Reinhard Frank als Vorsitzender des Tourismusverbandes. Die Auswertungen des Onlinebuchungssystems für das erste Halbjahr 2020 belegen, dass gerade in aktuellen Corona-Pandemie Buchungen sehr kurzfristig erfolgen. Traditionelle Wege über schriftliche Anfragen oder Telefonate sind einfach zu langsam. In den elektronischen Medien wird angezeigt, ob freie Kontingente zur Verfügung stehen, der Gast kann sich durch Bilder einen Eindruck verschaffen und sofort buchen.

Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ empfiehlt deshalb allen Zimmeranbietern, sich in dieses Buchungssystem einzubringen. Interessierte Betriebe und Privatleute in Rothenburg oder Bad Mergentheim wenden sich an die jeweilige städtische Tourist-Information. Betriebe und Privatanbieter in den anderen Städten und Gemeinden nehmen mit dem Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ Verbindung auf. „Ich appelliere an alle Unterkunftsanbieter, auf diesem Zukunftsweg dabei zu sein“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig. tlt

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.08.2020