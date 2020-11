Online-Diskussion über Klimaschutz

Main-Tauber-Kreis.Klimaschutz ist derzeit das zweitwichtigste Thema, das die Menschen bewegt. „Für unsere Zukunft wird es das Wichtigste sein“, so Anja Lotz, SPD-Bundestagskandidatin für Odenwald-Tauber. Die Kreisvorsitzenden Thomas Kraft, Main-Tauber, sowie Dr. Dorothee Schlegel und Michael Deuser aus Neckar-Odenwald stimmen mit ihr überein und bieten dazu am Samstag, 28. November, um 17 Uhr eine Online-Veranstaltung an.

„Das Klimaschutzprogramm 2030 – in Zeiten von Corona“ ist der Titel des Impulsvortrags von Rita Schwarzelühr-Sutter. Sie ist seit 2013 Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Mitglied des Bundestages ist sie bereits seit 2005. Mit ihr ist es gelungen, eine kompetente Referentin einzuladen, die aus der Herzkammer der Bundesregierung berichten kann. Das Klimapaket wurde im September 2019 beschlossen. Seitdem ist es auf dem Weg, durch Gesetze und Verordnungen umgesetzt zu werden. Green Deal und Corona-Maßnahmen zeigen ebenfalls, dass Klimaschutz ernst genommen wird.

In der Veranstaltung sollen unterschiedliche Blickrichtungen zur Geltung kommen. Zugeschaltet sind neben Anja Lotz, die Landtagskandidaten Anton Mattmüller für Main-Tauber und Dr. Dorothee Schlegel für Neckar-Odenwald. Den DGB vertritt die Regionssekretärin Silke Ortwein. Für die Liga der Wohlfahrtsverbände Main-Tauber ist Werner Fritz, Geschäftsführer der Jugendhilfe Creglingen dabei. Kai Fleuchhaus, ein Aktivist von Friday for Future, und Michael Szabo, Kreishandwerksmeister und Kfz-Obermeister der Innung Tauberbischofsheim, runden diesen Kreis ab.

Die Einwahldaten zur Veranstaltung sind auf der Homepage der SPD Main-Tauber und Neckar-Odenwald veröffentlicht. Die SPD arbeitet mit der Plattform Web-Ex. Dafür entstehen keine Kosten. Lediglich der private Internettarif fällt an. Auch eine Teilnahme per Telefon ist möglich.

Ein Technik-Check ist bereits ab 16.45 Uhr möglich.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020