Online-Angebot ist angelaufen

Main-Tauber-Kreis.Aufgrund der aktuellen Situation und den dadurch nach wie vor bestehenden Einschränkungen, müssen auch die für Mai geplanten Angebote der Lebenshilfe abgesagt werden. Betroffen hiervon sind vor allem die Freizeiten auch die für den 29. Mai vorgesehene Mitgliederversammlung. Sie soll zunächst auf den 2. Oktober verschoben werden. Soweit die Kontaktsperre weiter gelockert wird, soll versucht werden, zumindest die Einzelbetreuung unter strengen Schutzvorkehrungen wieder aufzunehmen.

Unabhängig hiervon steht die Lebenshilfe wie bisher telefonisch für Beratung und Einzelgespräche während der üblichen Sprechstunden für alle Ratsuchenden zur Verfügung. Zusätzlich wird sie ab sofort online einen speziellen Service anbieten, um so eine gewisse Alternative für die ausgefallenen Veranstaltungen zu schaffen. Hierdurch sollen zugleich das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und weitere Anregungen für die Freizeitgestaltung gegeben werden.

Konkret ist diese Aktion am Freitag, mit einem Video über das Coronavirus in leichter Sprache gestartet. Danach werden regelmäßig Videos folgen, die sich thematisch mit den entfallenden Angeboten befassen. Des Weiteren ist beabsichtigt, zusätzliche Anregungen für Kochen, Backen und sportliche Aktivitäten zu geben. Die Lebenshilfe hofft, dass sich sowohl die ehrenamtlichen Betreuer als auch die zu Betreuenden auf dieser Plattform einbringen, so dass sich eine interessante Informations- und Kommunikationsbörse entwickelt. Das neuen Online-Angebot wird auf www.lebenhilfe-main-tauber.de sowie auf der Facebook Seite: Verein Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis e.V., veröffentlicht. lh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020