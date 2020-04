Oldtimerausfahrt wurde abgesagt

Die Oldtimer-Ausfahrt am 13. Juni findet nun im kommenden Jahr statt. © Tourismusverband Liebliches Taub

Main-Tauber-Kreis.Die im Rahmen des Schwerpunktthemas „Weinstraße Taubertal“ am Samstag, 13. Juni, geplante Oldtimer-Ausfahrt des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ muss aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Sie wird aufs kommende Jahr verschoben und findet dann anlässlich des Jubiläums „70 Jahre Liebliches Taubertal“ statt.

„Auch das Weinfest in Lauda kann aufgrund der neu definierten Verordnung zur Eindämmung der Coronavirus-Infektionen nicht stattfinden. Damit fehlt die Veranstaltung, an welche die Oldtimer-Ausfahrt angedockt war“, erklärt Jochen Müssig, Geschäftsführer des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“. Zudem hätten die Oldtimer an den vorgesehenen Stationen großes Zuschauerinteresse hervorgerufen. „Diesem können wir wegen des bis 31. August geltenden Verbotes von Großveranstaltungen aber nicht gerecht werden.“ Deshalb müsse die Veranstaltung in diesem Jahr leider abgesagt werden.

Es ist nun geplant, die touristische Exkursion im nächsten Jahr wiederum im Rahmen des Laudaer Weinfestes stattfinden zu lassen. Von hier aus wird die Rundfahrt über einen Teil der Weinstraße Taubertal mit Stationen in Tauberbischofsheim, Bronnbach, Wertheim und Külsheim wieder zurück in die Eisenbahnerstadt führen.

Teilnehmer, die bereits das Nennformular für die Oldtimer-Ausfahrt 2020 abgegeben haben, bleiben – so sie dies wollen – auch für das kommende Jahr angemeldet. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Teilnahmeberechtigt an der Ausfahrt 2021 sind alle Besitzer von zu diesem Zeitpunkt mindestens 30 Jahre alten Pkw. Jeder Fahrer muss einen gültigen Führerschein besitzen. Alle Fahrzeuge müssen vorschriftsmäßig versichert sein und ein amtliches Kennzeichen haben.

