„Niemand stellt diesen Standort in Frage“

Nach der Einschätzung des ANregiomed-Vorstands ist das Rothenburger Krankenhaus nicht existenzgefährdet. Sorge macht dagegen das Defizit des Klinikverbunds.

Rothenburg. Trotz des weiter gestiegenen Defizits im Verbundklinikum ANregiomed gibt sich der Vorstand für das zweite Halbjahr zuversichtlich. Man sehe eine „gute Perspektive dank zahlreicher Neubesetzungen”, betonte Dr. Gerhard M. Sontheimer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Von drohender Schwächung oder Schließung könne nicht die Rede sein. Nach großer Sorge von Patienten und Ärzten um die Zukunft der Standorte mit dem 180-Betten-Haus Rothenburg hebt die Leitung die Bedeutung der Klinik hervor. Schon seit Jahrzehnten ist das Rothenburger Krankenhaus auch bei vielen Patienten aus dem benachbarten Baden-Württemberg sehr gefragt.

Bundesweit wird derzeit für den Erhalt der Krankenhäuser auf dem Land durch eine Online-Petition gekämpft, die von der Tauberstadt aus vor Monaten gestartet wurde. Sie richtet sich an die Bundesregierung und den Petitionsausschuss des Bundestages. Von den nötigen 50 000 Unterschriften, um in den Petitionsausschuss zu kommen, sind bislang erst über 43 Prozent erreicht, aber es bleiben noch zwei Monate bis Eintragungsschluss.

Und dann geistern in diesen Wochen aufschreckende Erkenntnisse durch die Medien, die auf der aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung beruhen. Demnach raten die Experten, von derzeit 1400 Krankenhäusern landesweit nur 600 größere und gut ausgestattete zu erhalten. Nur Kliniken mit großen Fachabteilungen und vielen Patienten hätten die Voraussetzungen für optimale Behandlung. Der Marburger Bund hält das für ziemlich übertrieben und die Politik leistet heftigen Widerstand; vor allem in Kommunen und Landkreisen, die noch eine gute Versorgung aufweisen. Ein Drittel der deutschen Krankenhäuser hat nur bis zu 100 Betten.

Deshalb versucht man vielerorts durch Verbundkliniken, Vor- und Nachteile auszugleichen. So wie bei Anregiomed und den Standorten Ansbach als Schwerpunktkrankenhaus mit über 400 Betten, Rothenburg mit 180 und Dinkelsbühl mit 170 Betten. Dazu in Feuchtwangen eine Praxisklinik mit Kurzzeitpflege und ambulantem Angebot, insgesamt sind es 750 Planbetten im flächengrößten Landkreis Bayerns.

Die gute flächendeckende Versorgung solle bleiben, sagt Anregiomed-Pressesprecher Rainer Seeger. Befürchtungen aus der Ärzteschaft, von Kommunalpolitikern und Patienten, man wolle das Rothenburger Krankenhaus ausdünnen oder langfristig sogar schließen, weist Dr. Sontheimer entschieden zurück: „Niemand stellt diesen Standort und seine Leistung in Frage!” Das Problem sei kurzfristig durch die schwierige Stellenbesetzung in der Kardiologie entstanden, aber jetzt stärkten neue Ärzte den Verbund. Sontheimer: „Wichtiges Ziel ist die schnellstmögliche Nachbesetzung der vakanten Stellen in der Kardiologie am Standort Rothenburg!” Dort suche man außerdem einen Rhytmologen zur Weiterführung der Elektropysiologie.

Letztes Jahr meldete der Klinikverbund ein Defizit von 18,7 Millionen Euro, über Krankenhausleistungen wurden Erlöse von 125,3 Millionen Euro erzielt. Rückläufige Erlöse sieht Sontheimer durch fehlende Ärzte an allen Standorten begründet. Doch Mitte Juli konnte die Chefarztstelle der Kardiologie am Klinikum Ansbach wieder besetzt werden. Weitere Fach- und Oberärzte unterstützen auch die Innere Medizin in Rothenburg und Dinkelsbühl, heißt es. Den Erlösausfall von 1,1 Millionen im ersten Quartal 2019 hofft die Leitung bis Jahresende „wenigstens teilweise” wieder aufzuholen: „14 neu eingestellte leitende Ärzte sowie 13 Assistenzärzte lassen uns positiv in die zweite Jahreshälfte blicken.”

Laut aktueller Statistik kommen knapp 25 Prozent der Patienten des Rothenburger Krankenhauses aus Baden-Württemberg. Durch die Aussage eines Arztes war der Eindruck entstanden, diese wolle man gar nicht. Für Vorstand Dr. Sontheimer ein Missverständnis, denn: „Der bayerische Landeskrankenhausplan definiert zwar den Versorgungsauftrag unserer Kliniken nicht für Patienten aus anderen Bundesländern, aber es kann keineswegs die Rede davon sein, dass wir uns für die Menschen jenseits der Landesgrenze deshalb nicht zuständig fühlen!” Im Gegenteil freue man sich über die württembergischen Patienten, denen man ebenso „eine fachgerechte medizinische Versorgung” anbiete.

Immerhin gehört Rothenburg nicht zu den bundesweit gesehen ganz kleinen Krankenhäusern. Pro Jahr werden hier zirka 12 000 Patienten stationär und noch mal 12 000 ambulant behandelt. Die Geburtenzahlen sind stabil, 2018 kamen in Rothenburg 585 Kinder zur Welt, dieses Jahr rechnet man mit einem Anstieg.

Den guten Ruf des Rothenburger Hauses sowohl bei den Patienten wie auch bei den niedergelassenen Ärzten, die besonders eng mit dieser Klinik zusammenarbeiten, schätze man ebenso im ganzen Verbund, wird unterstrichen. Am Krankenhaus sind ferner mehrere Facharztpraxen angesiedelt. Die MVZ Anregiomed GmbH bietet eine ambulante orthopädische, neurochirurgische und gynäkologische Versorgung. Dazu kommt noch ein Facharzt für Urologie.

Die „kardiologische Stärke“ sieht man weiter durch den erfahrenen Chefarzt Dr. Christian Wacker und sein Team gewährleistet. Sontheimer dazu: „Wir sind zuversichtlich, dass der bedauerliche Weggang von zwei erfahrenen Fachärzten mittelfristig kompensiert werden kann”. Man bemühe sich intensiv um weitere Kardiologen für den Klinikverbund.

Am seit 1928 bestehenden ehemals hospitälischen Rothenburger Krankenhaus wurde anfangs der sechziger Jahre erheblich erweitert, 1989 kam ein neues Bettenhaus hinzu und 2013 der nächste Erweiterungsbau. Heute ist es ein anerkanntes Haus der Grund- und Regelversorgung sowie Lehrkrankenhaus der Universität Würzburg. Mit den Fachabteilungen Anästhesie- und Intensivmedizin, Innere Medizin, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Radiologie.

