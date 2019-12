Neues Magazin

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat das neue Urlaubsmagazin 2020/21 herausgegeben. Dieses liefert wichtige Hinweise zu den Angeboten rund um Radeln, Wandern, Kultur, Kulinarik, Aktiv und Gesundheit sowie zu den Übernachtungsmöglichkeiten. Hinzu kommen Städteporträts.

Genauer Überblick

Im neuen Urlaubsmagazin erhält der Gast einen Überblick über das gesamte Taubertal. Eine Karte zeigt die Mitgliedskommunen und weist auf die Rad- und Wandertouren hin. Ebenso werden kulinarische und kulturelle Angebote beschrieben. Hinzu kommen Informationen für Wohnmobil- und Campingplatznutzer, zum Wasserspaß an Tauber und Main sowie zu Familienferien.

Fürs Taubertal begeistern

Das Magazin soll Menschen für das Taubertal begeistern. „Wir versuchen, Appetit auf Urlaubstage an Tauber und Main zu machen“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig. Das Magazin beinhaltet deshalb auch eine Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten in der Hotellerie und Gastronomie sowie in Privatzimmern und Ferienwohnungen. Viele Betriebe können inzwischen über das vom Tourismusverband empfohlene Online-Buchungssystem direkt reserviert werden.

Im Magazin sind zudem Städteporträts abgedruckt. Die Mitgliedsgemeinden stellen sich mit ihren Vorzügen und ihrer Gastfreundschaft vor. Die bebilderten Berichte geben einen Eindruck der Kulturlandschaft und des exzellenten Freizeitangebots.

30 000 Exemplare

Das Urlaubsmagazin wurde in einer Auflage von 30 000 Exemplaren gedruckt und wird neben dem Vertrieb über den Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ vor allem auch den Partnern auf Regional- und Landesebene zur Bewerbung zur Verfügung gestellt. „Hier setzen wir auf den Tourismusverband Franken und die Landesorganisationen in Bayern und Baden-Württemberg sowie die Deutsche Zentrale für Tourismus“, erläutert Geschäftsführer Jochen Müssig. tlt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019