Neues Format am 23. November

Main-Tauber-Kreis.Beim neuen Format „Café Startklar online“ am 23. November von 10 bis 11 Uhr haben die Teilnehmerinnen nach einem kurzen Impulsvortrag zum Thema „Chancen für die berufliche Zukunft nutzen – Stärke zeigen“ die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich miteinander auszutauschen. Das digitale Veranstaltungsformat ermöglicht es, praktisch von überall aus teilzunehmen. „Keine Frau soll mit ihren Fragen allein sein“, beschreibt Simone Rieß, Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf, die Entscheidung, das bisherige Veranstaltungsformat nun auch online anzubieten.

Gerade Frauen sind durch die Corona-Krise häufig zu einer beruflichen Veränderung gezwungen und beschäftigen sich in diesem dynamischen Umfeld mit vielen Fragen. Der Alltag jeder Einzelnen musste und muss ständig neu angepasst werden. Was heute mit viel Kraftaufwand organisiert wurde, kann morgen schon wieder hinfällig sein. Viele Frauen befinden sich im Home-Office, müssen Beruf und Kinderbetreuung gleichzeitig managen oder sind momentan in der Kurzarbeit.

Andere wiederum befinden sich bereits auf Stellensuche, was derzeit eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Wichtig dabei ist es, Kraft zu schöpfen, kreative Ideen zu entwickeln und Anlauf zu nehmen, um berufliche Ziele mutig umzusetzen.

Um teilzunehmen, benötigen die Frauen einen Rechner oder Laptop mit Internetzugang, ein Headset und wahlweise eine Webcam. Der Zutritt zum virtuellen Lernraum erfolgt über einen Link. Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmerinnen die Zugangsdaten und die Beschreibung zum einfachen Betreten des virtuellen Raums.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Teilnehmerinnenzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter Terlefon 07131/3825 333 oder unter frauundberuf@heilbronn-franken.com erforderlich. pm

