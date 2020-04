Neuer Kreisbrandmeister übernimmt

Andreas Geyer ist ab 1. Mai neuer Kreisbrandmeister im Main-Tauber-Kreis. Er tritt die Nachfolge von Alfred Wirsching an, der sich aber noch nicht ganz verabschiedet.

Main-Tauber-Kreis. Im Interview stellte sich Andreas Geyer den Fragen unserer Zeitung zu seinem neuen Job als Kreisbrandmeister.

Geyer war bis Februar insgesamt acht Jahre lang hauptamtlicher Stadtkommandant in Bad Mergentheim gewesen und auch schon als stellvertretender Kreisbrandmeister tätig.

In die Kurstadt kam Andreas Geyer 2012 und brachte da bereits Erfahrungen von einer Großstadtfeuerwehr mit, die er unter anderem bei seinen vorherigen Stationen in Frankfurt und Darmstadt gesammelt hatte.

Im Main-Tauber-Kreis unterstehen dem Kreisbrandmeister im Ernstfall knapp 4200 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und rund 200 Einsatzfahrzeuge.

Sie übernehmen den Posten des Kreisbrandmeisters mitten in der Corona-Krise – birgt dieser Umstand mehr Vor- oder Nachteile?

Andreas Geyer: Natürlich habe ich mir meine Einführung in mein neues Amt anders vorgestellt. Seit der ersten Woche beschäftigt mich das Thema „Corona“ vollumfänglich. Als Vorteil werte ich den Umstand, dass ich mich gleich im Arbeitsstab des Landratsamtes einbringen kann und somit vom ersten Tag an die wichtigsten Entscheidungsträger des Amtes kennen und schätzen lernen konnte.

Wir leisten in diesem Stab seit Wochen täglich eine hervorragende Arbeit mit allen Institutionen und Mitgliedern der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), um die Krise zu bewältigen.

Nachteilig ist natürlich, dass die Einarbeitung in den vielfältigen Aufgaben des Kreisbrandmeisters im Moment nicht wie vorgesehen erfolgen kann.

Allerdings wird der bisherige Kreisbrandmeister Alfred Wirsching vorübergehend weiter im Landratsamt arbeiten und nicht wie geplant zum 30. April in den Ruhestand gehen, so dass eine strukturierte Einarbeitung und Übergabe nachgeholt werden kann, sobald es in Sachen Corona etwas ruhiger wird.

Offiziell bin ich, entsprechend der Wahl durch den Kreistag, ab 1. Mai der neue Kreisbrandmeister.

Welche Aufgaben sind dem Kreisbrandmeister zugeordnet? Über wie viel Personal im Landkreis Main-Tauber können Sie im Ernstfall verfügen?

Geyer: Der Kreisbrandmeister ist für alle anfallenden Aufgaben im Brandschutz und Katastrophenschutz im gesamten Landkreis zuständig. Somit obliegt mir die Fach- und Rechtsaufsicht bei der Erfüllung der feuerwehrtechnischen Aufgaben aller 18 kommunalen und vier Werkfeuerwehren des Landkreises. Ferner kann und werde ich, wenn nötig, jederzeit die Einsatzleitung bei Einsätzen übernehmen.

Im Baugenehmigungsverfahren bin ich als Brandschutzsachverständiger im gesamten Landkreis zuständig. Außerdem obliegt mir die Aufsicht über die integrierte Leitstelle des Landkreises. Dies ist nur ein kleiner Einblick in die vielseitigen Aufgaben des Kreisbrandmeisters. Im Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz stehen mir zwei weitere Sachbearbeiter zur Verfügung.

Welche Herausforderungen sehen Sie mittel- und langfristig im Feuerwehrwesen und auch im Katastrophenschutz des Landkreises?

Geyer: Oberste Priorität haben die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren und der Katastrophenschutzeinheiten im gesamten Landkreis sowie die Sicherstellung der nötigen technischen Komponenten für die Gefahrenabwehr.

Welche Projekte stehen aktuell und in den ersten Wochen bei Ihnen auf der Agenda?

Geyer: Derzeit ausschließlich die Abarbeitung der Corona-Krise in allen Bereichen.

Was sind Ihre persönlichen Stärken im Hinblick auf den neuen Job?

Geyer: Umfangreiche Fachkenntnisse auf dem gesamten Gebiet der Gefahrenabwehr, sehr hohe Einsatzerfahrung, Erfahrung beim Umgang mit ehren- sowie hauptamtlichen Kräften der Gefahrenabwehr, Erfahrungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes sowie des Rettungsdienstes.

Welche Ziele haben Sie sich gesteckt?

Geyer: Vorerst die „Corona-Krise“ gesund zu überstehen und meinen Kolleginnen und Kollegen sowie Kameradinnen und Kameraden ein guter und erfolgreicher Kreisbrandmeister zu sein.

