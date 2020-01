Neuer Flyer für Herbstwochenende

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ bewirbt die 14. Taubertäler Wandertage, die am Wochenende vom 9. bis 11. Oktober stattfinden. Insgesamt haben sich 14 Orte auf diese Wandertage vorbereitet. 16 geführte Wanderungen zu Naturereignissen, zu Sehenswürdigkeiten oder auch zu kulturellen Veranstaltungen werden geboten.

Mit Qualitätssiegel versehen

Den Auftakt bildet in diesem Jahr die Wanderung auf dem Bildstockwanderweg 1 in Assamstadt. Dieser Weg wurde auf der Messe Caravan Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart erstmals durch den Deutschen Wanderverband mit dem Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Die Führung für diese Auftaktwanderung wird Wegewart Walter Frank aus Assamstadt übernehmen.

Die 15 weiteren Wanderungen finden in verschiedenen Orten im gesamten Gebiet des Main-Tauber-Kreises mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten statt und sind im neu aufgelegten Flyer mit jeweiligem Treffpunkt und weiteren Informationen zu finden. Den Flyer gibt es kostenfrei beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de oder unter www.liebliches-taubertal.de im Internet. tlt

