Neue Kraft schöpfen für Körper und Geist

Der Wald entschleunigt die Sinne und entspannt Körper und Geist: Beim „Waldbaden“ tankt man Kraft und findet die innere Mitte.

Main-Tauber-Kreis. Es raschelt, die Bäume wiegen sich im Wind und beginnen zu „quietschen“. Ein Eichelhäher ist zu hören. Im Herbst besticht der Wald mit seiner ganzen Farbenpracht in unzähligen Nuancen. Sich einlassen auf diese Vielfalt, herauskommen aus der Hektik des Alltags und die innere Mitte finden will Anke Tunger mit den Teilnehmern beim Waldbaden nach dem Motto „Herbst – Farbenrausch“.

Es ist eine kleine Gruppe Frauen, die sich auf dem Parkplatz am Tauberbischofsheimer Hamberg einfindet. Das ist auch den Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Doch unter dem Blätterdach wird das Virus rasch zur Nebensache.

„Waldbaden kann jeder, egal welchen Alters“, lacht Anke Tunger. Der leichte Nieselregen stört sie nicht. Unter den Blättern merke man das nicht mehr. Während alle mit festen Schuhen, Jacke und langer Hose kommen, hat die Kursleiterin Rock und Sandalen an. Auch die Kleidung spielt keine Rolle.

Shinrinyoku, zu deutsch „Waldbaden“, verbreitet sich in Japan seit den 1980er Jahren und ist dort Bestandteil eines guten Lebensstils. Mittlerweile gibt es in Fernost die Kurse auf Rezept, die auch zur Vorbeugung von Burn-out und damit zum Stress-Abbau genutzt werden. In Deutschland ist dieser Ansatz ebenfalls angekommen. Schließlich wurde die gesundheitsfördernde Kraft des Waldes wissenschaftlichbewiesen. Angst, Depressionen und Stress werden gemildert, das allgemeine Wohlbefinden gesteigert.

Entschleunigen

Das ist auch der Ansatz, den Anke Tunger verfolgt. Es ist kein gemütlicher Spaziergang, den sie mit den Teilnehmerinnen unternimmt. Nein, es ist noch entschleunigter. Langsamkeit und Intensität sind das Ziel, die Geschwindigkeit aus dem Gang und damit auch aus dem eigenen Leben etwas herausnehmen. Und das fällt am Anfang sehr schwer, wenn Spaziergänger und Walker an der Gruppe vorbeiziehen und freundlich grüßen. „Die Sinne sollen geschärft werden, die Wahrnehmung der Umgebung mit Gerüchen und Geräuschen, Oberflächen und Strukturen bewusster erfolgen“, vermittelt die Kursleiterin. Das unterscheide das heilsame Waldbaden von der Waldpädagogik.

„Lasst euch auf den Wald ein, so dass ihr euch mit der Natur verbunden fühlt.“ Sie weiß: Wer das noch nie gemacht hat, wird zunächst nicht frei und losgelöst agieren.

Mit einem Eröffnungsritual betritt die Gruppe den Wald, tritt über eine Schwelle, die man zuvor mit unterschiedlichen Stöcken errichtet hat. Und bei diesem bewussten Eintritt in die Natur lässt man alles Störende und Belastende draußen. Tunger drückt jedem eine Papiertüte mit einer Farbkarte in die Hand. Während des Aufenthalts werden Naturmaterialien gesammelt, die zu dieser Farbe passen. „Wir nehmen nur, was der Wald auch gibt“, betont sie. Nichts wird gepflückt oder zerstört. Im Laufe der Zeit finden Blätter, Hagebutten, Stöcke und Rinde ihren Weg in die Taschen.

Die Tauberbischofsheimerin ermuntert dazu, die Natur mit allen Sinnen zu entdecken. „Als sei man ein Außerirdischer, der zum ersten Mal hier ist“, gibt sie als Vorstellung mit auf den Weg. Riechen, schmecken, tasten, gerne auch mit geschlossenen Augen. Wie fühlt sich das Moos an, wie die Rinde, und wie die Unterseite eines Buchenblattes, wenn man mit ihm über die Haut fährt? Oder man lauscht am Stamm eines Baumes. Oder geht zwischen den Baumstämmen rückwärts und fokussiert sich auf das Fühlen. „Der Perspektivwechsel eröffnet neue Möglichkeiten – die auch im Alltag nicht ungenutzt bleiben sollten.“ Ganz neue Erfahrungen warten auf die Teilnehmerinnen. Und dabei verändert sich auch der Körper: Puls, Herzschlag und Atemtätigkeit verlangsamen sich.

Der Wald wird zum geschützter Rahmen. Hier darf man das, was man sich sonst vielleicht nicht traut. Alles ist erlaubt, um sich selbst zu öffnen: Spielen, neugierig sein, experimentieren. „Das meiste passiert intuitiv, das Gehirn darf sich mal zurücknehmen.“

Sich trauen meint die Kursleiterin in dem Fall ganz wörtlich. Denn die Übung „In den Mokassins des anderen“ bedeutet, sich so zu bewegen, wie der Vordermann es vorgibt. Befreiende Bewegungen vom Entengang bis zum Flügelflattern sind erlaubt, man darf energiegeladen aus sich herauskommen. Zugegeben, bei den Anfängern klappt das noch nicht ganz so gut. Im Gegensatz zum „Gehen wie die Japaner“, wenn man in einer Reihe läuft, langsam Fuß vor Fuß setzt und sich nur noch darauf fokussiert.

„Ein Gut oder Schlecht gibt es beim Waldbaden nicht, das Leistungsprinzip bleibt außen vor“, erklärt die 51-Jährige. Vielmehr gehe es im Wald um die Entspannung, die innere Ruhe. „Wie ich selbst den Wald erlebe und was mit mir passiert, das zählt.“

Höchstens sechs Übungen wird sie in den drei Stunden vorstellen. Wenig, würde man im ersten Moment denken. Auch hier gilt Intensität statt Geschwindigkeit. Viele Übungen haben meditativen Charakter, sie ermöglichen, in sich hinein zu fühlen und so zu öffnen.

Schätze in der Natur entdecken

Ein ungewöhnlicher Baumstumpf erregt die Aufmerksamkeit, wenig später ein Baum, aus dem vier Stämme entwachsen. Wäre man schnell den Weg entlang gegangen, hätte man diese besonderen Schätze der Natur vielleicht nicht gefunden.

Über Joggen und Wandern kam Anke Tunger auf das Waldbaden und hat sich mittlerweile zur Kursleiterin fortgebildet. Als „Personal Relax Coach“ hat die 51-Jährige ihre Berufung gefunden, bietet neben Waldbaden für Erwachsene und Kinder auch Taiji und Qigong nach der Osflow-Methode an. Ganz spannend findet sie ein Bad im gleichen Wald, aber zu ganz unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten. Jedes Mal sei es eine andere Wahrnehmung. Dass das Waldbaden eine gesundheitsfördernde Wirkung hat, ist für Anke Tunger offensichtlich. Sie berichtet von einem Paar, mit dem sie während des Lockdowns im Frühjahr unterwegs war. Die Atemprobleme seien danach verschwunden gewesen.

Waldbaden ist das ganze Jahr über möglich, sagt Tunger, die sich auch hinter der Internetseite „Die Zauberin“ verbirgt. Sie führt zu Kraftorten oder zum Abenteuerwald. Für Paare oder Familien gibt es ebenfalls einige Übungen. Dass die Kurse der Waldbadebegleiter mittlerweile auch von einigen Krankenkassen unterstützt werden, freut Anke Tunger. Sie sieht im Waldbaden auch einen kreativen Effekt: Als Abschluss vereinen sich die gesammelten Naturmaterialien auf dem Waldweg zu einem Kunstwerk. „Es hat vielleicht nur eine kurze Lebensdauer, aber es stimmt uns glücklich und zufrieden.“

Ganz langsam bewegen sich alle zurück zum Waldeingang, um wieder über die imaginäre Schwelle zu treten. Der gewünschte Effekt tritt ein: Alle Teilnehmer strahlen Gelassenheit aus, ruhen in sich – so sind Körper und Geist gestärkt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020