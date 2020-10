Neue Förderperiode startet 2023

Main-Tauber-Kreis.Das Landratsamt wurde jetzt über das weitere Vorgehen in Sachen Förderprogramm „Leader“ informiert. Demnach soll ab 2023 eine neue Förderperiode starten. Der Landkreis mit seinen Kommunen wird sich hierum bewerben. Der Kreis ist gegenwärtig mit Teilgebieten in den „Leader“-Förderkulissen „Hohenlohe-Tauber“ und „Badisch-Franken“ vertreten. Diese laufen voraussichtlich noch bis Ende 2022.

In den zurückliegenden Jahren wurden in der Gebietskulisse Hohenlohe-Tauber 55 Projekte positiv beschlossen, wovon 21 auf den Kreis entfallen. In der Gebietskulisse Badisch-Franken waren es 65 Projekte, davon 26 im Kreis. Viele dieser Projekte sind bereits verwirklicht, einige befinden sich noch in der Umsetzung. Insgesamt sind in beiden Kulissen rund 2,8 Millionen Euro an Fördergeldern in den Kreis geflossen.

„Da ,Leader’ sehr erfolgreich ist, wird sich der Kreis mit seinen Städten und Gemeinden auch auf die neue Kulisse bewerben“, bekräftigt Dezernent Jochen Müssig vom Landratsamt. Laut der bisher bekannten Vorgaben ist erneut vorgesehen, dass landkreisübergreifende Kulissen mit kulturellen, traditionellen, gesellschaftlichen oder historischen Bezügen gebildet werden sollen. Ebenso wird wieder eine Obergrenze an Einwohnern vorgegeben, die vom Ministerium Ländlicher Raum bei 120 000 Einwohnern angesetzt wird und 150 000 Einwohner nicht überschreiten soll.

Das Ministerium Ländlicher Raum fordert nun die Landkreise mit ihren Kommunen auf, ihr Interesse zu bekunden. Hierzu ist es nötig, dem Ministerium bis 15. Februar 2021 eine Interessenbekundung mit einem Grobkonzept vorzulegen. „Das wird ein spannender Wettbewerb“, erklärt Landrat Frank. Im ersten Schritt soll die Abstimmung mit den Kommunen im Kreis bezüglich der Kulissenbildung erfolgen. Es kann durchaus sein, dass die bisher erfolgreichen Gebietszuschnitte, eventuell leicht modifiziert, beibehalten werden.

Weitere Infos zu „Leader“ gibt es im Internet unter www.main-tauber-kreis.de/leader, https://leader-hohenlohe-tauber.eu und http://www.leader-badisch-franken.de sowie beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Gartenstraße 2, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825809, E-Mail wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.10.2020