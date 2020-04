Neubau scheint unumgänglich zu sein

Es ist seit Bekanntwerden Thema Nummer eins in Röttingen, der 12 Millionen Euro teure Neubau der Grundschule.

Röttingen. Die aus neun Ratsmitgliedern der Gemeinden Bieberehren, Riedenheim, Röttingen und Tauberrettersheim bestehende Gemeinschaftsversammlung beschäftige sich, wie Vorsitzender Martin Umscheid in seinem Sachbericht zu Beginn der jüngsten Versammlung in der Burghalle mitteilte, bereits seit Anfang November 2017 mit dem Zustand des Grundschulgebäudes. Doch erst bei der Vorstellung der Bürgermeisterkandidatin der UBR Anfang Oktober 2019 kam das Thema an die Öffentlichkeit.

Der Grundsatzbeschluss zum Neubau einer Grundschule fiel bereits in den Sitzungen am 23. Juli und 23. September letzten Jahres. Kritiker bemängeln, dass weder Einwohner noch der Röttinger Stadtrat Einzelheiten über das Projekt erfuhren.

Bestürzt waren einige Bürger vor allem darüber, dass das Gebäude nach nur 40 Jahren bereits abbruchreif ist und sie fragen sich, ob einer eine Sanierung nicht günstiger wäre.

1981 eingeweiht

Das Schulhaus war im September 1981 als Hauptschule für zehn Schulklassen mit Turnhalle und Freisportanlagen eingeweiht worden. Seit 2014 dient es allerdings nur noch als Grundschule für die vier Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft, die demnach auch Träger des Gebäudes ist.

Unabhängige Bewertungen von drei Architekturbüros und Sachverständigen erfassten die Mängel und erarbeiteten Vorschläge für eine Sanierung oder einen Neubau. Die Bausubstanz und die lange Mängelliste führten zu dem Ergebnis, dass ein Neubau nicht nur die wirtschaftlichste, sondern auch die beste und nachhaltigste Lösung sei. Die Unterhaltskosten seien anschließend deutlich geringer. Auch die Regierung von Unterfranken war zu diesem Ergebnis gekommen.

Der Neubau-Beschluss löste in Röttingen große Emotionen aus. Viele konnten sich einen Abbruch nach nur 40 Jahren nicht vorstellen, die Rede war von einer „Wegwerfgesellschaft“.

Geschäftsführer Michael Scheuerer von Michel + Wolf Architekten aus Stuttgart, die als Gewinner aus der Ausschreibung im sogenannten VgV-Verfahren hervorgegangen sind, erklärte den Räten, dass sich bisher alle Beteiligten mit dem Thema Sanierung oder Neubau sehr ernsthaft und intensiv befasst hätten. Ein Neubau sei wirtschaftlich die klar bessere Lösung.

Nach Berechnung der Architekten koste eine Sanierung 12,3 Millionen Euro und beinhalte ein weiteres Kostenrisiko von eines Plus bis zu 30 Prozent. Sein Neubauplan sieht ein dreigeschossiges Gebäude in Stahlbetonbauweise mit einer Grundfläche von 30 mal 32,5 Metern vor. Im Keller befinde sich die Technikzentrale. Die Klassenräume seien konventionell mit Kreidetafeln ausgestattet, jedoch gebe es in den Decken Anschlüsse und Vorrichtungen für weitere Medien. Die Verteilerküche befinde sich im Obergeschoss. Die Barrierefreiheit sei mit einem Aufzug sichergestellt.

Scheuerer hob hervor, dass durch den Neubau auch Schule und Baustelle klar getrennt seien und die Photovoltaikanlage vom alten auf das neue Gebäude übertragen werden könne. Als Heizung greife man weiter auf die Wärmepumpe zurück.

Laut seiner aktuellen Kostenrechnung beliefen sich die Gesamtkosten zum 16. April auf 10,85 Millionnen Euro. Berechne man aufgrund der längeren Bauphase eine Teuerungsrate von drei Prozent (530 000 Euro) und eine Risikovorsorge von 620 000 Euro (fünf Prozent) mit ein, summierten sich die Gesamtkosten auf zwölf Millionen Euro. Da die Lüftung entsprechend eines Versammlungsbeschlusses nur auf den Toiletten und in der Küche mechanisch erfolgen solle, die restlichen Räume dagegen natürlich belüftet würden, erhöhe sich die Risikospanne nochmals um rund 200 000 Euro.

Eröffnung 2023

Nach Scheurers Plänen könnte nach den Ausschreibungen vermutlich im Juli 2021 mit den Rohbauarbeiten im Norden des Areals, gleich neben der Schulstraße, begonnen werden. Der Pausenhof werde in den südlichen Teil des Grundstücks verlegt. Die Eröffnung der neuen Schule plant Scheuer nach den Pfingstferien im Schuljahr 2022/23. Die endgültige Fertigstellung werde dann voraussichtlich im Mai 2024 erfolgen. Bürgermeister Umscheid rechnet mit 6,8 Millionen Euro förderfähigen Kosten. Die Förderhöhe richte sich nach der Finanzkraft der einzelnen Mitgliedsgemeinden und sei daher nicht genau vorherplanbar. Sicher sei nur, dass Bieberehren, Riedenheim und Tauberrettersheim mehr Zuschüsse erhalten würden als Röttingen.

Eine Entscheidung treffe letztendlich das Finanzministerium in München. Sie müsse individuell ausgehandelt werden. Ein Abriss müsse nicht sein, antwortete Scheurer auf die Frage von Erich Mitnacht. Um eine Sanierung komme man aber nicht herum. Unberührt von dem Neubau bleibt die angrenzende Schulturnhalle, was für die sportlich sehr erfolgreiche Volleyballabteilung des TSV Röttingen wichtig ist. Nach dem Aufstieg in die Bayernliga (Herren) und dem Verbleib der Damen in der Landesliga muss der Bayerische Volleyballverband eine Ausnahmegenehmigung erteilen, denn die Halle ist für diese Spielklassen zu klein.

Ausweichspielorte wären Creglingen oder Weikersheim. Eine Entscheidung aus München steht noch aus. Die Gemeinschaftsversammlung nahm im Beisein von Grundschulleiterin Simone Stachel die Vorentwurfsplanung einstimmig zur Kenntnis und beauftragte die Planer in den bereits vergebenen Leistungsphasen drei und vier um Vorlage der weiteren Planungen, um weitere Beschlüsse fällen zu können.

Hermann „Fernando“ Gabel, ab 1. Mai amtierender Röttinger Bürgermeister, der frühzeitig dagewesen war, um einen der wegen Corona auf zehn Besucher beschränkten Plätze zu bekommen, zeigte sich auf Nachfrage unserer Zeitung am Ende der Versammlung doch etwas enttäuscht, denn er hatte sich im Vorfeld für eine Sanierung der Schule ausgesprochen. Er vermutet, dass es wegen des weiten Fortschritts der Planungen jetzt doch beim Neubau bleibe. Von den Schadstoffen sei ihm nichts bekannt gewesen.

Gabel befürchtet, dass die Verwaltungsgemeinschaft trotz Zuschusses noch mindestens 7,5 Millionen Euro finanzieren müsse. Wegen den zu erwartenden geringeren Steuereinnahmen verbleibe der Stadt für die nächsten Jahre daher wenig Spielraum für sonstige wichtige Investitionen, denn man sei finanziell sehr zugeschnürt.

