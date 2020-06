Nachwuchs überzeugt

Main-Tauber-Kreis.Einen Monat lang nahmen Schüler mit Wohnsitz in den Mitgliedskommunen am Mal- und Zeichenwettbewerb des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ teilnehmen. 43 Bilder wurden eingereicht. Der Wettbewerb wurde wegen der Corona-Schulschließungen vom Tourismusverband initiiert. Jochen Müssig, Geschäftsführer: „Es war Ziel, dass sich Schüler in dieser unterrichtsfreien Zeit mit unserer Ferienlandschaft beschäftigen.“

In den drei Altersgruppen von sechs bis zehn Jahren, von elf bis 14 Jahren und von 15 bis 19 Jahren kamen unterschiedliche Mal- und Zeichentechniken zum Einsatz. Die eingereichten Bilder mussten die Themen Radeln, Bezug zur Landschaft, etwa über ein Bauwerk oder über die Landschaft selbst, und die Zahl 40 anlässlich des Jubiläums „40 Jahre Radweg Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ berücksichtigen.

Den ersten Platz in der Altersgruppe von sechs bis zehn Jahren belegte der neunjährige Jona Rode mit einem Bild von Weikersheim. Seine perspektivische Zeichnung mit Buntstiften zeigt das Schloss und die Tauberphilharmonie sowie ein Flugzeug, das ein Banner mit der Aufschrift „40 Jahre Radweg Liebliches Taubertal“ hinter sich herzieht. Der Jury gefiel besonders der Gegensatz von Historie und Moderne im Bild. Auf Platz zwei kam der siebenjährige Zeno Kohlhepp. Auf seinem mit Buntstiften gemalten Bild sieht man ein großes Schiff mit der Aufschrift „Liebliches Taubertal 40“ sowie einen Radfahrer auf einem Fahrradweg am Main. Die Kulisse bildet die sonnige Landschaft. Drittplatzierte ist die neunjährige Lena Schieser. Ihr ebenfalls mit Buntstiften gemaltes Bild zeigt die sonnenbeschienene Landschaft des Taubertals. Mit einer großen Scheune, einem Kirschbaum, einem Fahrrad, Kühen und Schafen kommen Heimatgefühle auf. In der Mitte des Bildes ist der Schriftzug „Liebliches Taubertal“ als Fluss dargestellt, davor eine aus Kirschen geformte 40.

In der Altersgruppe von elf bis 14 Jahren gewann die zwölfjährige Christiane Berberich den ersten Preis. Sie malte mit Wasserfarben den „Weißen Turm“ in Wertheim. Auf der Mauer steht eine große 40 und davor befindet sich ein Radweg. Den zweiten Platz erhielt die 14-jährige Nele Gans mit einem mit Wasserfarbe gemalten Bild von Tauberbischofsheim. Darauf zu sehen ist die Brücke am Wörtplatz, auf der ein großes Banner mit der bunten Aufschrift „Happy Birthday 40“ hängt. Den dritten Platz erreichte die 14-jährige Franziska Höflein. Sie stellte mit Bunt- und Filzstiften im Hintergrund die Landschaft im „Lieblichen Taubertal“ mit einem Radweg dar. Auf dem Weg ist ein Fahrrad mit der Zahl 40 zu sehen.

In der dritten Alterskategorie von 15 bis 19 Jahren wurden zwei Siegerinnen gekürt. Den ersten Platz gewann die 15-jährige Nina Sarah Rainer. Sie interpretierte das Thema neu und überzeugte die Jury mit einer mit Wasserfarben gemalten bunten Karte des Radweges „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“. Neben Informationen wie Höhenmetern und Kilometerangaben zeichnete sie außerdem das Logo des Tourismusverbandes, die Tauber und die Namen der Städte, an denen der Radweg verläuft. Über das Bild läuft ein Radweg, auf dem ein Fahrrad mit der Aufschrift „40 Jahre“ und „Der Klassiker“ zu sehen ist.

Den zweiten Platz belegte die 19-jährige Julia Köhler mit einer Bleistiftzeichnung vom Kloster Bronnbach. Zu sehen ist das Kloster zusammen mit Weinreben, dem Fluss und einem Radweg, auf dem drei Radler fahren. Im Fluss ist ein Schwan zu sehen. Oben rechts ist eine Schriftrolle mit der Aufschrift „40 Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ zu erkennen. Neben die „40“ wurden Weintrauben gemalt. Alle Bilder finden sich auf der Homepage des Tourismusverbandes unter www.liebliches-taubertal.de. tlt

