Mut und Aufbruch statt Zweifel und Angst

Beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbands Main-Tauber-Kreis zog der Vorsitzende, MdL Dr. Wolfgang Reinhart, vor rund 400 Gästen Bilanz und blickte in die Zukunft.

Main-Tauber-Kreis. „Die Deutschen sind heute glücklicher denn je“, zitierte Professor Dr. Wolfgang Reinhart am Freitagabend im Tauberbischofsheimer Rathaussaal aus einer Studie. Zu Beginn des zurückliegenden Jahrzehnts habe Deutschland in der Welt noch als der „kranke Mann Europas“ gegolten. Einige Jahre später feierte die Weltpresse die Bundesrepublik als „bestes Land der Welt“. „Wer das im Januar 2010 vorhergesagt hätte, den hätte man damals wahrscheinlich als hoffnungslosen Träumer belächelt“, so der CDU-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag.

Es folgte ein Jahrzehnt, das zwar von neuen Krisen und Konflikten, aber auch vom längsten und größten Wirtschaftsboom der jüngeren Geschichte geprägt war. Mit knapp fünf Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mehr als vor zehn Jahren, herrsche derzeit praktisch Vollbeschäftigung.

Vernetzungen

Das Tempo der Veränderungen in den kommenden 20er Jahren, der „Dekade des Umbruchs“ wie der „Spiegel“ titelte, werde sich beschleunigen und der Wandel werde auch die heutige Bevölkerung ganz konkret treffen, so Reinhart. „60 Prozent der Abiturienten des Jahrgangs 2019 werden später in Berufen arbeiten, die wir heute noch gar nicht kennen.“ Die Welt werde sich in einem Maße vernetzen, wie man es sich heute kaum vorstellen könne. Denn Prognosen gehen davon aus, dass sich die Zahl der Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, in den kommenden zehn Jahren verfünffacht.

In Wirtschaft und Technologie kommen enorme Innovationssprünge und ganz grundlegende Paradigmenwechsel auf die Bürger zu, erklärte der Redner weiter. Experten gehen davon aus, dass in den 20ern in vielen Bereichen der historische Höhepunkt überschritten werde. Das heiße: Nie mehr werde es auf der Erde mehr Globalisierung, mehr junge Menschen, mehr Autos, mehr Erdölförderung oder mehr Massenkonsum geben.

Die Herausforderungen, so Reinhart, seien zahlreich und anspruchsvoll. Denn der sich abzeichnende wirtschaftliche Abschwung treffe auf einen digitalen Strukturwandel in unglaublichem Ausmaß. Die Gesellschaft werde in diesem Jahrzehnt der zwei großen „D’s“ (Digitalisierung und Demografie) ganz besonders auch den demografischen Wandel erleben. Gleichzeitig erschwerten Null- und Negativzinsen und das immer unübersichtlichere geopolitische Umfeld die Situation.

Ungeachtet dieser Tatsachen müsse man sich in diesen Umbruchzeiten die Frage stellen: „Wieviel Zukunft will Deutschland?“ Die Antwort des Abgeordneten: „Mehr über Wettbewerbsfähigkeit, Innovationen, neue Technologien und Arbeitsplätze der Zukunft sprechen. Nur so gewinnen wir die Zukunft“.

In seiner Neujahrsrede setzte sich Reinhart auch mit der aktuellen Klima-Diskussion und dem Umweltschutz auseinander. Alibi-Debatten über Tempolimits und Böllerverbote hält er für ungeeignet. Realistischer Umweltschutz könne nur mit und nicht gegen die Landwirte gelingen. Es könne auch nicht der richtige Weg sein, wenn mit dem Klima-Thema die Gesellschaft gespalten werde. „Statt Jung und Alt, Pendler und Städter, Bauern und Verbraucher gegeneinander auszuspielen, sollten wir gemeinsam Ideen entwickeln, wie Wohlstand bei uns in Zukunft möglich ist. Mit mehr Steuern, mehr Schulden, mehr Verboten, mehr Regulierung und mehr Umverteilung werden wir in der Welt nicht standhalten.“

Mit Blick auf diese Ausgangslage wünschte sich Reinhart, dass etwas weniger Zweifel und Angst regieren. Stattdessen brauche es wieder mehr Mut, mehr Aufbruch, mehr Zukunftswille, mehr Optimismus. „Wir Baden-Württemberger sind doch die Experten für den gelingenden Wandel. Wir sind Europas Innovationsregion Nummer 1, und das müssen und wollen wir auch bleiben. Denn nur dann können wir im Wettbewerb bestehen.“ Dafür habe die Landesregierung im neuen Doppelhaushalt Rekordausgeben für die Bildung, die Erforschung innovativer Zukunftstechnologien und für den Breitbandausbau beschlossen.

Abschließend ging der Abgeordnete auf den zum 1. Januar in Baden-Württemberg eingeführten Flächenfaktor ein, der für mehr Gerechtigkeit für Gemeinden sorge, die zwar wenige Einwohner, aber eine große Gemarkungsfläche haben. Beim Flächenfaktor-Modell werden in einer ersten Stufe ab dem Jahr 2021 25 Millionen Euro nach einer Flächenkomponente innerhalb der kommunalen Finanzausgleichsmasse umverteilt. In einer zweiten Stufe stehen ab 2022 weitere 25 Millionen Euro nach dieser Flächenkomponente bereit. Insgesamt beträgt die Umverteilungsmasse nach dem Flächenfaktor ab 2022 also 50 Millionen Euro.

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von der Werbacher Sängerin Sonja Jeßberger.

