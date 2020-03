Mulfinger Firma setzt Prioritäten

Mulfingen.Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus erfordert ein entschlossenes Vorgehen. ebm-papst habe für diese Zeit folgende Prioritäten gesetzt, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung: die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen, die Kunden weiterhin zu beliefern und die finanzielle Handlungsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen.

In der Konsequenz bedeutet das für ebm-papst Mulfingen, dass zunächst Mitarbeiter der indirekten Bereiche in Kurzarbeit gehen. Diese Maßnahme tritt am Mittwoch, 1. April, in Kraft. Monatlich prüfen Geschäftsführung und Betriebsrat, ob und in welchem Umfang Kurzarbeit weiterhin notwendig ist.

Infektionsketten unterbrechen

Die Kurzarbeit soll zur Unterbrechung von Infektionsketten führen und die Ansteckungsrisiken für Mitarbeiter minimieren. Außerdem dient dieses Instrument der Abfederung von Einschränkungen im Betrieb, wie sie beispielsweise durch ausbleibende Lieferungen von Lieferanten oder ausbleibende Bestellungen von Kunden entstehen.

Liquidität sichern

Noch sei nicht absehbar, wie groß die Folgen der COVID-19-Pandemie für die Wirtschaft werden. Auch um Arbeitsplätze und die Liquidität des Unternehmens zu sichern, hat ebm-papst beschlossen, in Mulfingen in Kurzarbeit zu gehen.

