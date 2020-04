Morgen, nicht heute

In der vierten Klasse hatte ich ein Poesiealbum. Und bevor ich an die neue Schule wechselte, wollte ich gerne meine Klassenkameraden reinschreiben lassen. Einer von ihnen war nun, na sagen wir mal, etwas verpeilt. Er hatte mein Poesiealbum gefühlt schon ewig und immer noch nicht reingeschrieben. Am letzten Schultag vor den Sommerferien sprach ich ihn nochmal darauf an. Zum Glück hatte er es dabei, sonst hätte ich es wahrscheinlich nie wiedergesehen. Er holte es also aus seinem Schulranzen und krickelte noch schnell etwas hinein, bevor er es mir zurückgab.

„Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle schlauen Leute.“ Das war der Spruch, den er hineinschrieb. Etwas falsch, denn das Sprichwort lautet ja eigentlich: „Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.“ Also: Wenn du etwas zu erledigen hast, dann tue es gleich und schiebe es nicht auf die lange Bank. Erledige die anstehenden Dinge heute, zeitnah, wie es immer so schön heißt, dann ist auch die Gefahr geringer, dass es uns wie meinem Klassenkameraden von damals ergeht und wir vergessen, dass wir eigentlich noch etwas tun wollten. Denn das kennen wir ja auch. Dann fällt es uns manchmal siedend heiß wieder ein: „O nein! Jetzt habe ich doch glatt vergessen…!“ Gut, wenn es dann noch nicht zu spät ist. Also lieber nicht faul sein und die Aufgaben heute erledigen. Jedenfalls gilt das normalerweise. In diesen Tagen stimmt der Spruch zum ersten Mal so, wie ihn mein Klassenkamerad damals aufgeschrieben hat: „Morgen, morgen nur nicht heute, sagen alle schlauen Leute.“ Viele Dinge, die wir gerne anpacken würden, sollen und müssen wir auf morgen verschieben, jedenfalls, wenn wir schlau sind.

Aber ob nun heute oder morgen, schlau oder faul, Gott gibt uns ein Versprechen dazu. In Josua 9,1 sagt er: „Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“

Was auch immer wir tun oder eben auch nicht tun, was auch immer wir anpacken oder lieber doch nicht, Gott ist bei uns und stärkt uns den Rücken. Und wie wichtig das ist, das hat bestimmt jeder schon erfahren.

Nicht umsonst beginnt der Vers mit der Aufforderung getrost und unverzagt zu sein, sich nicht grauen zu lassen und sich nicht zu entsetzen. Anders gesagt, sei zuversichtlich und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht. Eine Aufforderung, die gerade in diesen Tagen immer wichtiger wird, denn je länger dieser Ausnahmezustand in der Krise anhält, umso größer werden die Sorgen und die Unsicherheiten, was die Zukunft angeht.

Wie lange kann das noch so weiter gehen, bevor die Moral am Boden, die Nerven ausgefranst und womöglich das Geld aufgebraucht ist? Und wie geht es dann nach der Krise weiter? Das alles und mehr beschäftigt uns und macht es oft schwer, getrost und unverzagt zu sein, wie Gott es geboten hat. Aber er hat eben auch versprochen, in allem bei uns zu sein und uns den Rücken zu stärken.

Also lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, lass dich nicht von den Sorgen und dem Ungewissen überwältigen, sondern sei schlau und nimm das Heute und vor allem das Morgen so wie es kommt. Denn Gott ist bei dir, was auch immer du tust.

Pfarrerin Anne Brehm-Haas, Evangelisches Pfarramt Reinsbronn-Sechselbach-Waldmannshofen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020