Mode, Kunst und Baukultur erkunden

Bronnbach.Drei Sonderführungen geben im März einen Einblick in die Geschichte und Kunst in der ehemaligen Zisterzienserabtei Bronnbach.

Ein besonderes Erlebnis verspricht die Nachtführung durch das Kloster. Sie findet am Freitag, 6. März, um 20 Uhr statt. Dabei erleben die Besucher die ehemalige Zisterzienserabtei in ihrer besonderen Atmosphäre, denn das Kloster lebt gerade nachts von seiner Beschaulichkeit und Ruhe. Unter der Leitung von Kurt Lindner werden die Räumlichkeiten und das Außengelände des Klosters erkundet. Dadurch kann das Leben der Mönche in früherer Zeit nachempfunden werden.

„Mode auf Leinwand“

Ganz neu im Programm der Bronnbacher Kultouren ist die Führung „Mode auf Leinwand gemalt und in Stein gehauen” mit Annemarie Heußlein. Viele Abbildungen in der Klosteranlage zeigen die Entwicklung und Bedeutung von Kleidung und Mode durch die Jahrhunderte. Die Sonderführung am Sonntag, 15. März, um 16 Uhr wirft einen Blick auf die Bedeutung und Besonderheiten hinter den vielen verschiedenen kunstvollen Abbildungen in Kreuzgang, Kirche und Klosteranlage – ein Ausflug in die Kostümgeschichte an Hand der Bronnbacher Grabmäler und Altarblätter.

Um die Baukunst des Mittelalters aus außergewöhnlicher Sicht und Höhe zu erleben, findet am Samstag, 21. März, um 16 Uhr eine Dachstuhlführung mit Kurt Lindner statt. Die Bronnbacher Kreuzgratgewölbe zeigen großartiges Bauhandwerk aus der Spätromanik.

Pro Führung fällt eine Teilnahmegebühr an. Eine Anmeldung beim Kloster Bronnbach unter der Telefonnummer 09342/ 935202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de ist erforderlich. lra

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020