Mitarbeiter geehrt

Main-Tauber-Kreis.Sie sind unverzichtbar für Handwerksbetriebe: Die Mitarbeiter, die Arbeitgebern jahrzehntelang treu bleiben. Folgende Personen erhielten im April für Einsatz und Loyalität von der Handwerkskammer eine Ehrenurkunde: 25 Jahre: Werner Schraudt, Metallbauer, beschäftigt bei Schwend Metallbau in Wertheim, Bruno Welz, Schreinermeister/Montageleiter, beschäftigt bei der Schreinerei Michael Ehrler in Mulfingen, Jürgen Zorn, Maler und Lackierer, Projektleiter, beschäftigt bei Herbert Nied in Bad Mergentheim. Ein Betriebsjubiläum zeigt, dass ein Unternehmen mit der richtigen Strategie erfolgreich durch Höhen und Tiefen gelenkt worden ist. Folgender Betrieb wurde für seine Leistungen von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet: 25 Jahre: Birgit’s Friseurstübchen, Inhaberin Birgit Spang in Großrinderfeld.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020