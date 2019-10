Mit Pkw auf Gegenspur und ins Schleudern gekommen

Krautheim.Sachschaden in Höhe von knapp 5000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am vergangenen Mittwoch, um circa 16 Uhr in Krautheim. Der 59-jährige Fahrer eines VWs befuhr die Landesstraße von Neunstetten kommend in Fahrtrichtung Krautheim. Im Verlauf einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem Pkw links von seiner Fahrbahn ab. In diesem Moment kam ihm auf der Gegenspur ein Renault eines 36-Jährigen entgegen. Der VW-Fahrer machte eine ruckartige Bewegung an seinem Lenkrad und kam dadurch mit seinem Pkw ins Schleudern. Hierbei kam es zwischen den Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. pol

