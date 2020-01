Mit Jahreswechsel änderten sich Zuständigkeiten

Main-Tauber-Kreis.Zum neuen Jahr 2020 ergeben sich im Gebiet des Main-Tauber-Kreises folgende geänderte Zuständigkeiten für die Beratung und Betreuung im Privatwald und die forstliche Betreuung des Stadtwalds:

Gemeinde Ahorn: Ab 1. Februar: Forstrevierleiter Michael Häffner. Im Januar wird das Forstrevier Ahorn von Forstrevierleiter Frank Löffler, Telefon: 0175/1835282, E-Mail: frank.loeffler@main-tauber-kreis.de, vertreten.

Gemeinde Assamstadt: Forstrevierleiter Hans-Peter Scheifele, Forstrevier Assamstadt, Telefon: 0170/2040589, E-Mail: hans-peter.scheifele@main-tauber-kreis.de.

Stadt Bad Mergentheim: Gemarkungen Bad Mergentheim-Kernstadt, Dainbach, Edelfingen, Löffelstelzen und Markelsheim, Forstrevierleiter Eugen Blank, Forstrevier Bad Mergentheim-Nord ,Telefon: 0175/2247327 (E-Mail: eugen.blank@main-tauber-kreis.de). Gemarkungen Althausen, Apfelbach, Hachtel, Herbsthausen, Neunkirchen, Rengershausen, Rot, Stuppach und Wachbach: Forstrevierleiterin Lea Teller, Forstrevier Bad Mergentheim-Süd, Telefon: 0175/2247329 (E-Mail: lea.teller@main-tauber-kreis.de).

Stadt Boxberg: Gemarkungen Angeltürn, Bobstadt, Epplingen, Kupprichhausen, Lengenrieden, Oberschüpf, Schweigern, Uiffingen, Unterschüpf sowie Windischbuch, Forstrevierleiter Elmar Burger, Forstrevier Boxberg, Telefon: 0160/3685258 (E-Mail: elmar.burger@main-tauber-kreis.de). Gemarkungen Boxberg, Schwabhausen und Wölchingen, Forstrevierleiter Frank Löffler, Forstrevier Königheim, Telefon: 0175/1835282 (E-Mail: frank.loeffler@main-tauber-kreis.de).

Stadt Creglingen: Gemarkungen Blumweiler, Münster, Oberrimbach und Schmerbach, Forstrevierleiter Tilman Preuss, Forstrevier Landhege, Telefon: 0175/5820953 (E-Mail: tilman.preuss@main-tauber-kreis.de). Gemarkungen Archshofen, Craintal, Creglingen, Finsterlohr, Frauental, Freudenbach, Niederrimbach, Reinsbronn und Waldmannshofen, Forstrevierleiter Niels Meffert, Forstrevier oberer Taubergrund, Telefon: 0175/5820952 (E-Mail: niels.meffert@main-tauber-kreis.de).

Stadt Freudenberg: Forstrevierleiter Lars Kaller, Forstrevier Freudenberg, Telefon: 0175/2230284 (Mail: lars.kaller@main-tauber-kreis.de).

Gemeinde Großrinderfeld: Forstrevierleiter Christian Hofmann, Forstrevier Grünbach, Telefon: 0170/9269690 (E-Mail: christian.hofmann@main-tauber-kreis.de).

Stadt Grünsfeld: Forstrevierleiter Christian Hofmann, Forstrevier Grünbach, Telefon: 0170/9269690 (E-Mail: christian.hofmann@main-tauber-kreis.de).

Gemeinde Igersheim: Forstrevierleiter Klemens Aubele, Forstrevier Tauberhöhen, Telefon: 0175/1778081 (E-Mail: klemens.aubele@main-tauber-kreis.de).

Gemeinde Königheim: Forstrevierleiter Frank Löffler, Forstrevier Königheim, Telefon: 0175/1835282 (E-Mail: frank.loeffler@main-tauber-kreis.de).

Stadt Külsheim: Gemarkungen Külsheim, Eiersheim, Uissigheim, Forstrevierleiter Hans-Peter Weber, Forstrevier Külsheim-Ost, Telefon: 0175/2230285 (E-Mail: hans-peter.weber@main-tauber-kreis.de). Gemarkungen Hundheim, Steinbach, Steinfurt, Forstrevierleiter Mathias Mattmüller, Forstrevier Külsheim-West, Telefon: 0175/2230286 (Mail: mathias.mattmueller@main-tauber-kreis.de).

Stadt Lauda-Königshofen: Forstrevierleiter Ulrich Stier, Forstrevier Lauda-Königshofen, Telefon: 0151/16747295 (Mail: ulrich.stier@main-tauber-kreis.de).

Stadt Niederstetten: Gemarkungen Adolzhausen, Herrenzimmern, Niederstetten, Pfitzingen, Rinderfeld, Rüsselhausen, Vorbachzimmern und Wermuthausen, Forstrevierleiterin Edeltraud Wirth, Forstrevier Vorbach, Telefon: 0175/2247328 (Mail: edeltraud.wirth@main-tauber-kreis.de). Gemarkungen Oberstetten und Wildentierbach, Forstrevierleiter Tilman Preuss, Forstrevier Landhege, Telefon: 0175/5820953, (Mail: tilman.preuss@main-tauber-kreis.de).

Stadt Tauberbischofsheim: Gemarkungen Tauberbischofsheim, Dienstadt, Distelhausen, Dittigheim, Dittwar, Hochhausen südlich Verbindungsstraße Hochhausen – Eiersheim, Forstrevierleiter Jochen Hellmuth, Forstrevier Tauberbischofsheim, Telefon 0175/2607684 (E-Mail: jochen.hellmuth@main-tauber-kreis.de). Gemarkungen Hochhausen nördlich der Verbindungsstraße Hochhausen – Eiersheim, Impfingen, Forstrevierleiter Martin Sauer, Forstrevier Werbach, Telefon 0175/1835280 (E-Mail: martin.sauer@main-tauber-kreis.de).

Stadt Weikersheim: Gemarkungen Elpersheim und Nassau, Forstrevierleiter Klemens Aubele, Forstrevier Tauberhöhen, Telefon: 0175/1778081 (E-Mail: klemens.aubele@main-tauber-kreis.de). Gemarkungen Haagen, Honsbronn, Laudenbach, Neubronn, Queckbronn, Schäftersheim und Weikersheim, Forstrevierleiter Niels Meffert, Forstrevier oberer Taubergrund, Telefon 0175/5820952 (E-Mail: niels.meffert@main-tauber-kreis.de).

Gemeinde Werbach: Forstrevierleiter Martin Sauer, Forstrevier Werbach, Telefon:0175/1835280 (Mail: martin.sauer@main-tauber-kreis.de).

Stadt Wertheim: Gemarkungen Wertheim, Dörlesberg, Grünenwört, Waldenhausen, Nassig–Stadtwald, Sachsenhausen-Stadtwald, Sonderriet-Stadtwald, Forstrevierleiter Frank Teicke, Forstrevier: Wertheim-West, Telefon: 0170/3315452 (E-Mail: frank.teicke@main-tauber-kreis.de). Gemarkungen Bettingen, Dertingen, Dietenhan, Höhefeld, Kembach, Lindelbach, Reicholzheim, Urphar, Forstrevierleiter Martin Rösler, Forstrevier Wertheim-Ost, Telefon: 0175/2230283 (E-Mail: martin.roesler@main-tauber-kreis.de). Gemarkungen Nassig-Privatwald, Sachsenhausen-Privatwald, Sonderriet-Privatwald, Forstrevierleiter Mathias Mattmüller, Forstrevier Külsheim-West, Telefon: 0175/72230286 (Mail: mathias.mattmueller@main-tauber-kreis.de). Gemarkung Mondfeld, Forstrevierleiter Lars Kaller, Forstrevier Freudenberg, Telefon: 0175/2230284 (E-Mail: lars.kaller@main-tauber-kreis.de).

Gemeinde Wittighausen: · Forstrevierleiter Christian Hofmann, Forstrevier Grünbach, Telefon: 0170/9269690 (E-Mail: christian.hofmann@main-tauber-kreis.de).

Der Staatswald wird in einer eigenständigen Organisation „ForstBW“ bewirtschaftet: Die Staatswälder„ Bronnbach“, „Kammerforst“ in Gamburg und „Ahornwald“ sind dem Betriebsteil „Odenwald“ in Schwarzach zugeordnet, die anderen Staatswälder im mittleren und südlichen Main-Tauber-Kreis werden vom Betriebsteil „Tauberfranken“ in Waldenburg betreut. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020