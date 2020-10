Main-Tauber-Kreis.Mit einem Defizit von etwas mehr als 320 000 Euro schließt der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber das vergangene Jahr ab – trotz geringerer Abfallmengen, wie Dezernent Werner Rüger die Mitglieder des Kreistages informierte. Dies zeige sich auch in der Abfallbilanz für 2019, in welcher der Main-Tauber-Kreis unter den 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg den hervorragenden vierten Platz einnehme.

Das Minus sei vor allen Dingen darin begründet, dass sich die Aufwendungen für die Recyclinghöfe erhöht hätten, unter anderem für die Kunststoffverwertung oder die Miete und Abfuhr der Container. Auch die Personalkosten hätten sich weiter nach oben bewegt, führte Rüger aus. Für das laufende Jahr sei er dahingehend optimistisch, dass die ursprünglich ins Auge gefassten Zahlen zum Großteil eingehalten werden könnten.

Für Manfred Schaffert (CDU) ist es wichtig, dass „auch in Zukunft Kundenfreundlichkeit im Mittelpunkt steht“. Er stellte allerdings fest, dass man aufgrund der Gebührenunterdeckung für 2019 „mit einer Hypothek in die nächste Kalkulation“ gehe.

Für Hubert Segeritz (FWV) ist „der langfristige Blick außerordentlich wichtig“, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Deponie in Dörlesberg, deren Kapazität irgendwann auch an ihre Grenzen geraten werde.

Albrecht Rudolf (FDP) brachte ins Gespräch, irgendwann mal darüber nachzudenken, wieder maßvoll an der Gebührenschraube zu drehen. Ute Schindler-Neidlien (SPD) gab hier zu bedenken, dass dies mit Transparenz geschehen müsse.

Das Gremium nahm den Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes für das vergangene Jahr einstimmig an. ktm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020