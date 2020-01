Mit dem Winzer im Weinberg unterwegs

Main-Tauber-Kreis.Im Rahmen des Schwerpunktthemas 2020, „Weinstraße Taubertal“, bietet der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ drei Termine mit Joachim Krumrey, Winzer und Kellermeister des Winzerkellers im Taubertal, an. Dabei wird den Teilnehmern ein Blick hinter die Kulissen der Weinproduktion ermöglicht.

„Arten des Rebschnitts“ ist das Thema der ersten Veranstaltung am Samstag, 8. Februar. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Caravacakreuz auf dem Hohen Herrgott (Zufahrt mit Pkw möglich) in Külsheim. Joachim Krumrey stellt in seinem Weinberg die verschiedenen Arten des Rebschnitts vor. Dieser hat die Aufgabe, dem Rebstock die von der Erziehungsart gewünschte Form zu geben und damit eine gute Belichtung zu ermöglichen.

Des Weiteren fördert er das generative und vegetative Wachstum. Außerdem wird durch den Rebschnitt altes, nicht erforderliches Holz entfernt. Die Trauben tragenden Triebe werden auf den einjährigen Ruten immer in Stammnähe gehalten. Mittlerweile finden Kraft und Zeit sparende Möglichkeiten der Teilmechanisierung bei der Entfernung des Schnittholzes aus dem Drahtrahmen Eingang in die Praxis, und es erfolgt ein maschineller Vorschnitt aus den oberen Heftdrähten. Dennoch bleiben der Anschnitt und das Putzen der Ruten nach wie vor Handarbeit.

„Terminarbeit im Weinberg – Ausbrechen“ heißt es am Freitag, 12. Juni, um 17 Uhr. Treffpunkt ist wiederum am Caravacakreuz auf dem „Hohen Herrgott“ in Külsheim. Joachim Krumrey stellt in seinem Weinberg diese Arbeit vor. Ausbrechen beinhaltet das Wegbrechen grüner Triebe nach dem Austrieb und vor dem Verholzen. Es wird auch als Triebkorrektur bezeichnet.

Das Ausbrechen überflüssiger Wasserschosse am Kopfbereich der Pflanze und zu dicht stehender Triebe an der Bogrebe ist die effektivste Methode, um für eine gute Durchlüftung und Abtrocknung der Laubwand zu sorgen und damit Pilzkrankheiten anbautechnisch vorzubeugen.

Ebenso wichtig ist es für die Bildung ausreichend wüchsiger und gut belichteter Langtriebe mit optimalem Blatt-Frucht-Verhältnis, das eine hohe Zuckereinlagerung in die Trauben gewährleistet.

Kurz vor Beginn der Weinlese werden am Freitag, 28. August, ab 17 Uhr mit Joachim Krumrey die Weinberge rund um Reicholzheim erkundet. Die Ernte steht kurz bevor. Wie haben sich die Reben und ihre Früchte das Jahr über entwickelt, welche Sortenbesonderheiten gibt es, welche Qualitäten und Mengen sind in diesem Jahr zu erwarten? Vom Treffpunkt in Külsheim geht es auf der „Tour de Flur“ nach Reicholzheim. Im Winzerkeller im Taubertal wird eine Kostprobe direkt aus dem Fass kredenzt.

Anmeldungen nimmt der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstr. 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5805, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, entgegen. tlt

