Mit dem Stahlross in die Quadratestadt

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ und die Dampflokfreunde Würzburg veranstalten alljährlich eine Dampfzugsonderfahrt. Die jetzige, die für 26. April geplant war, muss aufgrund der Corona-Pandemie verlegt werden. Das Fahrtziel Mannheim bleibt unverändert. Ebenso der bisher ausgearbeitete Fahrplan. Bereits erworbenen Fahrkarten behalten ihre Gültigkeit. Zum gegebenen Zeitpunkt werden sich verändernde Sachverhalte über die Presse oder über ein Anschreiben an die Fahrtteilnehmer bekannt gegeben.

Fahrkarteninhaber, die generell von der Dampfzugfahrt zurücktreten möchten, erhalten ihren Fahrpreis erstattet. Hierzu ist mit der jeweiligen Vorverkaufsstelle per Brief oder per E-Mail Kontakt aufzunehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorverkaufsstellen momentan für den Publikumsverkehr nicht geöffnet sind. Im „Lieblichen Taubertal“ sind die Vorverkaufsstellen beim Tourismusverband, bei der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber und bei der Gesellschaft Tourismus Wertheim eingerichtet.

Für Fragen steht primär der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ zur Verfügung. „Wir freuen uns, wenn sich die gegenwärtige Situation alsbald wieder zum Positiven wendet und wir dann im September zu einer herrlichen Dampfzugsonderfahrt vom Taubertal in die Quadratestadt nach Mannheim einladen können“, so Geschäftsführer Jochen Müssig.

