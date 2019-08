Messerbalken töten die wenigsten Tiere

Seit das Insektensterben und der Artenschwund als Themen präsent sind, häufen sich die Anfragen bei Naturschutzgruppen über den richtigen Zeitpunkt und die Methode für die Wiesenmahd.

Main-Tauber-Kreis. Wiesen müssen gemäht werden müssen, um sie als Lebensraum für eine artenreiche Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten. Offensichtlich ist aber auch, dass die Mahd für die dort lebenden Tiere eine plötzliche und drastische Veränderung ihres Lebensraums bedeutet: Sie verlieren Deckung, den Schutz vor Witterungseinflüssen und notwendige Nahrung. Größte Gefahr kommt noch durch die Mähgeräte hinzu. Unzählige Tiere – von Insekten über Amphibien und Reptilien bis zu Säugetieren, wie Feldhasen und Rehkitzen – werden jedes Jahr durch die Mähgeräte getötet oder verstümmelt.

Keine Universallösung

Die Frage, wie man diese negativen Begleiterscheinungen der Wiesenmahd wenigstens etwas mindern kann, ist nicht einfach zu beantworten. Eine Universallösung sowohl über den Zeitpunkt der Mahd als auch zur Mähmethode gibt es nicht. Klar gesagt: Eine Wiese zu einem Zeitpunkt zu mähen, der allen Tiergruppen gerecht wird, ist nicht machbar. Hier gilt es, eine Entscheidung zu treffen, welche Tierarten in erster Linie geschützt werden soll, was wiederum abhängig davon ist, ob und in welcher Quantität sie auf der Wiese vorhanden sind.

Der Mähzeitpunkt sollte an die zu schützende Tiergruppe angepasst werden. Bei Bodenbrütern und in Bodennähe brütenden Vögeln wie zum Beispiel der Feldlerche und der Goldammer sollte nach dem Abschluss der Brut, also ab Anfang August, gemäht werden. Sollen Bienen und Hummeln geschützt werden, sollte bei bedecktem Himmel und kühleren Temperaturen, zum Schutz von Schmetterlingen hingegen bei höheren Temperaturen gemäht werden. Für Reptilien wie die Ringelnatter oder die Zauneidechse ist Mähen bei kühlem Wetter oder am Morgen oder am Abend am besten. Amphibien wiederum ziehen sich bei sonnigem, heißen Wetter in ihre Verstecke zurück.

Zeit geben

Streuwiesen und artenreiche Blühwiesen sollten erst spät im Herbst gemäht werden, um blühenden Pflanzen und davon abhängigen Tierarten genügend Zeit für ihre Entwicklung zu geben.

Was die Mähmethode anbelangt, ist nachgewiesen, dass bei dem Einsatz von nach dem Rotationsprinzip arbeitenden Geräten wie Kreisel- oder Trommelmähwerke die Verlustrate sehr hoch ist. Nur rund 20 Prozent der Insekten überleben deren Einsatz. Bei der Verwendung von Mulchgeräten sieht das Ergebnis nicht viel besser aus.

Die naturverträglichste Mähtechnik wäre der Einsatz von Messerbalken-Mähwerken. Hier haben rund 50 Prozent der Insekten eine Chance zu überleben. Realistisch gesehen ist jedoch, dass die meisten Landwirte und kommunalen Straßenmeistereien und Bauhöfe solche Geräte nicht mehr besitzen oder deren Einsatz zu zeit- und damit zu kostenaufwendig ist.

Was das Mähen selbst anbelangt, sollte die zu mähende Fläche von innen nach außen oder von einer Seite zur anderen bearbeitet werden, um den Tieren eine Fluchtmöglichkeit zu lassen. Gut wäre eine sogenannte Mosaikmahd, was bedeutet, dass große Flächen gestaffelt im Abstand von zwei bis drei Wochen gemäht werden, damit Rückzugsflächen erhalten bleiben. Besonders zum Schutz von Insekten hat sich das Mähen in Streifen – jährlich abwechselnd – bewährt. Auch können Randstreifen stehen gelassen werden.

Beim Mähen von Böschungen, Dämmen und Wegrändern sollten grundsätzlich nur die für die Gewährung der Verkehrssicherheit notwendigen Bereiche gemäht werden. Oft genug wird jedoch bis an die nächste Hecke oder das nächste Gebüsch gemäht und somit wertvoller Lebensraum zerstört.

Flächen nach Kitzen absuchen

Ein besonderes Problem stellen Rehkitze dar. Hier sollte in Kooperation mit dem zuständigen Jäger die Fläche vorher abgesucht werden. Auch lassen sie sich mit speziell entwickelten Infrarot-Sensoren aufspüren. Die Rehe könnten am Tag vor der Mahd mit Blinklichtern, Baustellenlampen oder Stofffetzen, Tüchern, raschelnden Plastiksäcken oder auch grellen Pieptönen und mit Gerüchen vertrieben werden. Zudem gibt es Kitzretter, die seitlich am Mähwerk befestigt sind.

Der Nabu-Kreisverband Main-Tauber empfiehlt zusammenfassend, dass – bei aller Differenzierung – die Mahd möglichst spät erfolgen sollte. nabu

