Menschliche Lösung für Misere gefordert

Evangelische und Katholische Kirchenvertreter der Region positionieren sich zur Misere in Moria. In einem offenen Brief fordern sie, die Geflüchteten aus dem Lager nach Deutschland zu holen.

Odenwald-Tauber. „Es ist ein Armutszeugnis, dass Europa sich in dieser Sache nicht einigen kann“, kritisiert Wolfgang Pempe die Politik in Bezug auf die Misere in dem griechischen Flüchtlingslager Moria. Der Geschäftsführer des Diakonisches Werkes des Main-Tauber-Kreises ist einer der Unterzeichner eines offenen Briefes an die hiesigen Bundestagsabgeordneten. Das sehen andere evangelische und katholische Geistliche der Region sowie zugehörige Wohlfahrtsverbände genauso. Gemeinsam fordern sie eine menschliche, christliche Lösung, um dem Leid der vielen Tausend Geflüchteten ein Ende zu bereiten.

Die Initiative ergriff die Weikersheimer Dekanin Renate Meixner. In ihren Erwartungen bleibt sie aber realistisch: „Natürlich glaube ich nicht, dass jetzt die riesige Wende kommt.“ Aber: „Uns ist es als Vertreter der Kirchen wichtig, unsere Stimme und Meinung hörbar zu machen.“ Denn: „Das, was gerade passiert, ist mit der Würde des Menschen nicht mehr in Einklang zu bringen. Und gerade diese schreiben wir uns als Europäer ja auf die Fahne.“

Rüdiger Krauth, Dekan im Bezirk Adelsheim-Boxberg, sieht es auch so, dass man in dieser Thematik einen „Weg der Menschlichkeit“ finden muss. „Mit Lagern lässt sich das Problem auf jeden Fall nicht auf Dauer lösen.“ Er wolle gar nicht behaupten, dass er die Lösung kenne. Was er aber sagen könne, ist, dass die Kirche sich bei einem grünen Licht der Bundestagsregierung auf jeden Fall einbringen würde. „Die Strukturen sind ja bereits geschaffen.“

Ein Beispiel nennt Wolfgang Pempe vom Diakonischen Werk mit der Unterbringung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen 2015 in Wertheim. Damals habe die Kirche Geld in die Hand genommen, um ein unbewohntes Apartment für die Hilfesuchenden herzurichten. Unterstützung bekamen sie damals durch die Schaffung von hauptamtlichen Stellen und die herausragende Arbeit der Jugendhilfe Creglingen. So sei es möglich gewesen, die Geflüchteten – zum Beispiel bei Behördengängen – umfassend zu betreuen. „Und auch heute würde sich die Kirche, würden sich die Wohlfahrtsverbände nicht wegducken“, versichert Pempe. Zumal die Situation eine ganz andere als 2015 sei. „Sagen wir, Deutschland entscheide sich dazu, 6000 Menschen aufzunehmen. Nun teile man das durch 16 Bundesländer und ihre Kreise. Von wie vielen Geflüchteten würden wir dann im Main-Tauber-Kreis noch sprechen?“

„Wir bieten die Expertise und die Möglichkeiten. Als Kirche haben wir in der Entscheidung aber kein Gewicht“, sagt Dekanin Renate Meixner. Denn die Entscheidung muss, wie eingangs erwähnt, von oben getroffen werden. Mit den ersten Rückmeldungen der Bundestagsabgeordneten Nina Warken, Alois Gerig (beide CDU) und Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Grüne) sei sie zufrieden. „Ich habe durchaus ein gewisses Verständnis wahrgenommen.“ Deutlich habe sich MdB Schneidewind-Hartnagel positioniert. Auch per Pressemitteilung: „Deutschland muss mit gutem Beispiel vorangehen und Angehörige besonders vulnerabler Gruppen wie unbegleitete Minderjährige, Kranke, Schwangere und Familien sofort ins Land holen.“ Und auch Dekanin Meixner sieht „es schon so, dass wir es uns in Deutschland leisten können, hier in Vorleistung zu treten“.

