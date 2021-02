Marihuana sichergestellt

Neuendorf.Polizeibeamte entdeckten am Samstagnachmittag eine Marihuana-Plantage in der Wohnung eines 24-Jährigen in Neuendorf (Landkreis Main-Spessart). Gegen 14 Uhr läuteten Beamte der Polizeiinspektion Lohr am Main in anderer Sache an der Wohnungstüre des Mannes. Als er öffnete, drang den Polizisten starker Marihuana-Geruch entgegen. In der Wohnung stießen die Ordnungshüter auf eine professionell angelegte Marihuana-Plantage mit vielen erntereifen Pflanzen. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Das Marihuana wurde sichergestellt. Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen gegen den geständigen Lohrer, dem der illegale Anbau von Cannabis und der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen wird.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.02.2021