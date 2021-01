Main-Tauber: Zahl der Impftermine geringer als erhofft

Main-Tauber-Kreis.Als „Licht am Ende des Tunnels“ bezeichnete Landrat Reinhard Frank Ende vergangener Woche den Startschuss im Impfzentrum des Main-Tauber-Kreises am Freitag. Doch kurze Zeit später hat das Pharmaunternehmen Pfizer mögliche Engpässe bei der Impfstoff-Lieferung angekündigt. Weil ein Werk im belgischen Puurs ausgebaut wird, kann Pfizer in den nächsten drei bis vier Wochen die angekündigte Menge

