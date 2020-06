Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Wertheim.Wegen fahrlässiger Tötung hat das Amtsgericht Wertheim einen 63-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg zu einer Geldstrafe von 150 Mal 25 Euro verurteilt. Das Gericht verhängte zusätzlich ein Fahrverbot von zwei Monaten. Der Mann hatte im Mai 2019 mit seinem Lkw ein Motorrad erfasst, dessen Fahrer in der Folge dieses Unfalls später verstarb.

Der Paketauslieferer mit täglicher Fahrleistung von „mehreren hundert Kilometern“ kam bezüglich des Führerscheins günstig davon, da er „30 Jahre unfallfrei“ unterwegs war.

Am, 23. Mai 2019 um 15.25 Uhr stand an der 90-Grad-Einmündung ein Lkw, der von Guggenberg gekommen war. Der Fahrer schaute in die vorfahrtsberechtigte L 521 hinein und bog nach links Richtung Riedern ab. Von dort näherte sich ein Motorrad, und dessen Fahrer wollte Richtung Hardheim. Der Lkw erfasste das Motorrad, der Fahrer wirbelte durch die Luft, prallte gegen die Böschung und verstarb später. In der Verhandlung rekonstruierte der Technische Sachverständige aus Heilbronn den Unfallhergang. Laut seinen Berechnungen näherte sich das Krad bei eingeschaltetem Abblendlicht mit etwa 100 Stundenkilometern. Der Lkw erreichte beim Einbiegen die rechte Fahrbahnseite der L 521, das Krad wich nach links aus, und der Zusammenstoß erfolgte mit noch 73 Stundenkilometern. Das Motorrad prallte dabei gegen die vordere rechte Kante des schrägstehenden Lkw. Der Sachverständige stellte klar: Beim Losfahren des Lkw befand sich das Motorrad innerhalb der 160-Meter-Sichtstrecke. Im weiteren Verlauf der Verhandlung verdichtete sich die Vermutung, dass die schmale Silhouette des Motorrads durch den großen linken Außenspiegel des Lkw verdeckt war. Aus technischer Sicht könne man das durch Körperbewegungen ausgleichen, so der Sachverständige. Der Staatsanwalt nannte den Unfall „vermeidbar“, der Verteidiger forderte dagegen wegen „Unvermeidbarkeit des Unfalls“ einen Freispruch für seinen Mandanten.

Das Gericht sah „ein Augenblicks-Versagen“ des Angeklagten, das wohl schon jedem Autofahrer passiert sei – und meistens gehe es gut aus. Wenn aber etwas passiere, trage man die Schuld, begründete das Gericht sein Urteil. goe

