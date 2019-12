Lehrermangel soll bis September 2020 behoben sein

Main-Tauber-Kreis.Unter dem Motto „Wo uns der Schuh drückt“ organisierte der Verband Bildung und Erziehung (VBE) zu einem Austausch mit der neuen Amtsspitze des Staatlichen Schulamts ein.

Kreisvorsitzender Thomas Weniger bedankte sich Amtsleiterin Bettina Hey sowie dem stellvertretenden Amtsleiter Alois Schmitt für deren Bereitschaft zu dieser Gesprächsrunde.

Schwierige Personalsituation

Amtsleiterin Hey berichtete zunächst über die aktuell schwierige Personal- und Aufgabensituation im Staatlichen Schulamt Künzelsau und dankte in diesem Zusammenhang für die Rückendeckung, die das Schulamt von vielen Schulen erfahren hatte: „Dies ist nicht selbstverständlich“, so Bettina Hey. Darüber hinaus hoffe sie, dass bis zum September 2020 alle offenen Stellen im Schulamt wieder besetzt seien und so auch die sich verändernden Aufgaben in vollem Umfang wahrgenommen werden können.

Da auch die Personalsituation an den Schulen nicht rosig ist, wurde dieses Thema zum nächsten Schwerpunkt des Gespräches. Auf die Frage, warum die Lehrerversorgung so schwierig sei, begründete Alois Schmitt dies in erster Linie mit der Umstellung des Studiengangs zu Bachelor/Master. Dadurch sei den Schulen ein ganzer Jahrgang verloren gegangen. Als Segen für den Schulamtsbezirk bezeichnete Alois Schmitt das Lehrerseminar in Bad Mergentheim, das eine Ausbildung von Junglehrern vor Ort ermögliche. Viele Lehrkräfte in Ausbildung entschieden sich dadurch später im Schulamtsbezirk zu bleiben.

Neue Perspektiven

Angesichts des Lehrkräftemangels wurde auch angeregt, dass es sogenannten Nichterfüllern, die lediglich das erste Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen haben, ermöglicht werden sollte, sich weiter zu bewähren und diesen somit eine Perspektive gegeben werden sollte.

Ein weiteres Thema, das von VBE-Vorstandsmitglied Florian Frank angesprochen wurde, war der horizontale Laufbahnwechsel (HoLa), durch den Hauptschullehrkräften ein Aufstieg ermöglicht werden soll. Kritisch betrachtet wurde dabei , dass HoLa vielen A12-Lehrkräften an Werkrealschulen verwehrt bleibe.

Umgang mit Datenschutz

Im weiteren Verlauf wurde auch der Umgang mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen, die nicht ausreichende Entlastung von Schulleitungen, die Umsetzung des Digitalpakts sowie Themen diskutiert, die aktuell auf den Nägeln brennen.

Kreisvorsitzender Thomas Weniger lobte das offene Gespräch und freute sich auf weiteren Austausch zwischen dem VBE und dem Staatlichen Schulamt Künzelsau.

