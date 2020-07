Lebenslanges Lernen fördern

Main-Tauber-Kreis.Die Eltern-Hotline unterstützt Eltern, damit sie Lernbegleiter ihrer Kinder werden, auf elternhotline.de, corona was darf ich.de und den Social Media Kanä- len. Denn: Lernen findet immer statt.Eltern zu sein, bedeutet lebenslanges Lernen, denn Mütter und Väter stoßen immer wieder auf neue Herausforderungen. In der Eltern-Hotline sind Online-Angebote zusammengetragen, die helfen, Lernlücken schnell zu schließen. Zudem gibt es ein Interview mit einer Grundschullehrerin, die Eltern beruhigen möchte. Für die Kleinen gibt es kostenlos Tipps am #sinnvollensamstag, die das Lernen fördern.

94 Prozent der Schüler und 95 Prozent der Eltern verstehen laut einer bundesweiten Studie unter Lernen das Erledigen von Hausaufgaben und das Einprägen von Schulstoff. So wird Lernen meist mit Funktionieren, Druck und Zwang assoziiert. Nur 38 Prozent der Schüler an Gymnasien geben an, gern für die Schule zu lernen, 60 Prozent der Kinder lernen lieber allein, 41 Prozent bevorzugen das Lernen am PC und im Internet. „Jeder ist seiner eigenen Bildung Schmied, man ist im Grunde derjenige, der entscheidet, was aus einem selbst wird. Man hat diese Möglichkeiten der Selbststeuerung, braucht dafür aber gute Impulse und gute Anregungen.“, sagt Prof. Klaus Hurrelmann, Senior Expert des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS). Er und Dr. Dieter Dohmen, Gründer des FiBS, forschen zu Bildung und Lernen von Kindern, Jugendlichen und Eltern. Sie wissen, dass das momentane Lernen an Schulen Kindern nicht das bietet, was es könnte: Die Freude und Motivation an lebenslangem Lernen wecken. zug

