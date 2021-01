Landrat: „Licht am Ende des Tunnels“

Aufgrund der landesweiten Verschiebung des Termins fällt der Startschuss im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Bad Mergentheim erst am 22. Januar. Am Donnerstag wurde es vorgestellt.

Main-Tauber-Kreis. Bereits am 27. Dezember war Impfstart (die FN berichteten). Das KIZ in Bad Mergentheim hätte eigentlich am 15. Januar in Betrieb gehen sollen, doch der Impfstoff fehlt. Am Freitag, 22. Januar soll

...