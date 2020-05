Landrat Frank die Leviten gelesen

Main-Tauber-Kreis.Mit 12:9 Stimmen (der Rest waren Enthaltungen) hat der Kreistag in seiner mittwöchlichen Sitzung im Großen Kursaal in Bad Mergentheim schlussendlich mit äußerst knapper Mehrheit überplanmäßige Aufwendungen im Budget des Amtes für Immobilienmanagement (AfI) in Höhe von 44 865,61 Euro bewilligt. Damit war die Spitze der Verwaltung nochmals mit einem blauen Auge davongekommen. In der Aussprache des Gremiums musste sich Landrat Reinhard Frank allerdings deutliche Kritik anhören. Dieser übernahm persönlich die Verantwortung für eine weniger erfreuliche Entwicklung und versprach, in Zukunft bei solchen Angelegenheiten mehr Transparenz walten zu lassen. Es sei sicher ein Fehlverhalten gewesen, „aber ich habe nie vorsätzlich gehandelt“.

Konzeption im Fokus

In den Fokus des Gremiums war in diesem Zusammenhang die Umsetzung der internen Konzeption an Gebäuden der Landkreisverwaltung in Tauberbischofsheim geraten.

Die CDU-Kreistagsfraktion hatte hierzu am Mittwoch extra einen Antrag eingebracht. Es werde festgestellt, so heißt es darin, „dass die Umsetzung eines ersten Abschnitts der in seiner Gesamtheit noch nicht beratenen Gebäude- und Raumkonzeption im Haushaltsjahr 2019 folgende Beträge für Umbaumaßnahmen (ohne Gebäudeerhaltung) ausgegeben wurden: Verwaltungsgebäude Haus 1 rund 415 000 Euro, Verwaltungsgebäude Haus 2 rund 138 000 Euro. Ein Baubeschluss wurde nicht gefasst.“ Die CDU-Fraktion forderte, dass diese mit diesen Mitteln durchgeführten Maßnahmen im Kreistag zu erläutern sowie deren Notwendigkeit und Dringlichkeit zu begründen seien, weil die Erhöhung des Gesamtbudget des AfI um 505 000 Euro wegen anderer unabweisbarer Mehrausgaben ohne diese Maßnahmen nicht erforderlich gewesen wäre.

Zudem sprach sich die CDU dafür aus, weitere Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der von der Verwaltung erarbeitenden Gebäude- und Raumkonzeption sollten erst erfolgen, wenn diese vom Kreistag beraten und Mittel hierfür bereitgestellt worden seien.

„Hierzu hätte es über die Summe von 553 000 Euro eines Gremiumsbeschlusses bedurft“, kritisierte für die CDU Manfred Schaffert an die Adresse von Landrat Reinhard Frank, der zuvor zugegeben hatte, dass „dies „keine Ruhmestat“ seiner Behörde gewesen sei und es nicht beabsichtigt gewesen sei, den Kreistag zu umgehen.

Gremien nicht beachtet

Für die SPD-Fraktion kam Thomas Kraft zu dem Schluss, dass „mit dem Budget nicht verantwortungsvoll umgegangen wurde“. Die Zuständigkeiten des Verwaltungsausschusses und des Kreistages seien nicht beachtet worden – „es wurde gegen die Hauptsatzung verstoßen“.

Natürlich könne der Landrat ein internes Gebäudekonzept planen und umsetzen, dafür brauche er grundsätzlich den Kreistag und seine Ausschüsse nicht.

„Er braucht die Gremien allerdings dann, wenn es sich um einen einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang oder Auftragsvergaben ab 150 000 Euro handelt. Von 150 000 bis 500 000 Euro ist der Verwaltungsausschuss zuständig, über 500 000 Eura ist es der Kreistag. Im Haus 1 wurden über 500 000 Euro ausgegeben“, ging auch Kraft mit dem Landrat hart ins Gericht.

Klaus Kornberger formulierte es für die FVW-Fraktion etwas diplomatischer. Es sei Geld ausgegeben worden, das vorhanden gewesen sei, allerdings nicht für angedachte Maßnahmen. Auch er vertrat die Auffassung, dass es sich hierbei um einen „einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang gehandelt habe und „nicht um eine Einzelfallentscheidung“.

FDP-Kreisrat Albrecht Rudolf regt an, bei ähnlichen Vorgängen künftig besser zu informieren und sich die Zustimmung zu beschaffen, schließlich fungierten der Kreistag und die Ausschüsse auch als Kontrollgremium. Eine vergleichbare Situation dürfe es nicht mehr geben. Und nochmals meldete sich Reinhard Frank zu Wort: „Wir lernen daraus.“ Er gelobte auch hier nochmals Besserung bei derartigen künftigen Vorgängen.

