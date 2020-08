Landkreis hält an Großprojekten fest

Mein-Tauber-Kreis.Trotz der Corona-Pandemie will der Main-Tauber-Kreis an seinen Investitionen festhalten. „Wir haben die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagt Landrat Reinhard Frank. „Die Auswirkungen kommen bei uns erst verzögert an.“ Derzeit laufe der Haushalt noch planmäßig, weil die aufgespannten Rettungsschirme einiges auffingen. Ab 2021/22 werde es allerdings angesichts des Rückgangs bei der Gewerbe- und Umsatzsteuer dramatisch für die Kommunen werden.

Die Landkreisverwaltung werde die zweite Steuerschätzung im September abwarten und erst dann die Haushaltsplanung für das kommende Jahr beginnen. Anfang November werde eine Klausurtagung des Kreistags stattfinden und ausnahmsweise erst im Januar der Haushalt verabschiedet werden.

„Trotz aller negativer Nachrichten will der Landkreis wenige aber intensive Großvorhaben in Höhe von rund 50 Millionen Euro durchziehen, das dem Baugewerbe zugute kommt“, so der Landrat. Angeschoben seien bereits der Bau der Straßenmeisterei, in die der Bund 9 Millionen Euro investiere. Der Landkreis baue seine Straßenmeisterei für das nördliche Kreisgebiet in Külsheim, die Ende 2023 fertig sein muss. Zudem werde das Berufliche Schulzentrum in Wertheim mit Kosten von 28 bis 30 Millionen Euro generalsaniert. Frank: „Wir sind intensiv dabei, das Projekt in Wertheim zu realisieren.“ Der Werkstattneubau soll im Sommer des kommenden Jahres fertig sein, dann folge der Umzug in die Containerstadt und die eigentliche Sanierung. Auch die Asylunterkunft „Zwischen den Bächen“ in Bad Mergentheim werde für veranschlagte 4,3 Millionen Euro bis Ede 2021 generalsaniert.

Letztlich nannte der Landrat noch den Umbau des ehemaligen Schreinereigebäudes von Kloster Bronnbach zum Gästehaus Bursariat II. Derzeit werde die Baugenehmigungsplanung erarbeitet, die Baukosten werden auf etwa 7 Millionen Euro veranschlagt. Im Herbst soll der Kreistag den Baubeschluss fassen. hvb

