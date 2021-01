Landgericht Mosbach: Angeklagter geständig

Mosbach/Tauberbischofsheim..Ende 2019 war in Tauberbischofsheim ein Einkaufsmarkt überfallen worden. Dabei hatten die Täter mit Hilfe eines Staubsaugers eine fünfstellige Summe aus dem Tresor gesaugt. Am Montag morgen hat vor dem Landgericht in Mosbach der Prozess gegen den Hauptangeklagten begonnen, der geständig ist. Die Verhandlung stößt auf großes Medieninteresse - auch die Fränkischen Nachrichten sind vor Ort. Es ist noch am Montag mit einem Urteil zu rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.01.2021