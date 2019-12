Landesweite Spitzenstellung verteidigt

Die Gläubigen im evangelischen Kirchenbezirk Weikersheim haben bei der Kirchenwahl wieder besonders häufig von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Main-Tauber-Kreis/Weikersheim. Der evangelische Kirchenbezirk Weikersheim wählte am Sonntag seine neuen Kirchengemeinderäte. Diese leiten die Kirchengemeinden zusammen mit den Pfarrern. In den 1244 Kirchengemeinden der evangelischen Landeskirche von Württemberg wurden insgesamt rund 10000 Kirchengemeinderäte für eine Wahlperiode von sechs Jahren gewählt. Davon entfallen 160 Frauen und Männer auf die 34 Gemeinden des Weikersheimer Bezirks.

Weit über dem Landesdurchschnitt lag mit 31,0 Prozent die Wahlbeteiligung. Damit verteidigte der Kirchenbezirk Weikersheim seine Spitzenstellung.

Hochzufrieden zeigte sich nach der Auszählung der Igersheimer Pfarrer Uwe Krauß. Außergewöhnlich sei es, dass sich in seiner Gemeinde 52,4 Prozent der Erstwähler an der Wahl beteiligt hätten und die gesamte Wahlbeteiligung noch einmal um fast sechs Prozent gestiegen sei. Vor zwölf Jahren seien nur 24 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl gegangen – diesmal seien es fast 40 Prozent gewesen.

Gewählt wurden die Kirchengemeinderäte, die die Verantwortung vor Ort tragen, und die Mitglieder der Landessynode, des württembergischen Kirchenparlaments, das die kirchlichen Gesetze erlässt und über den Haushaltsplan der Landeskirche bestimmt.

Spitzenergebnisse bei der Wahlbeteiligung gab es vor allem in den kleinen Dörfern. So erreichte Sichertshausen mit 26 Wahlberechtigten 84 Prozent, Wermutshausen 77 und Sechselbach immerhin noch 65 Prozent. Auch sonst verteidigte der Kirchenbezirk Weikersheim seinen guten Ruf. Die Wahlbeteiligung bei der Synodalwahl, wo man mit Crailsheim und Blaufelden einen Wahlkreis bildet, lag mit 29,7 Prozent an der Spitze der Landeskirche (Landesdurchschnitt: 22,9 Prozent). Mit der Bekanntgabe der Wahlergebnisse in den Gottesdiensten des nächsten Sonntags beginnt eine siebentägige Einspruchsfrist wegen möglicher Verletzungen der Wahlbestimmungen. Frühestens am 22. Dezember, oft aber erst im Januar, werden dann die neuen Kirchengemeinderäte in ihr verantwortungsvolles Amt eingeführt. Bis dahin versehen die bisherigen Mitglieder ihr Amt weiter.

Gewählt wurden die folgende Personen (in Klammern die Wohnorte, die vom Namen der Kirchengemeinde abweichen). Aufgeführt sind sie in alphabetischen Reihenfolge, nicht nach der erhaltenen Stimmenzahl.

Adolzhausen (Wahlbeteiligung: 57,2 Prozent): Sandra Hartmann, Annemarie Kleider, Karin Kraft, Kurt Meinikheim, Sonja Schmidberger.

Althausen (35,7 Prozent): Sophie Kaplirz zu Sulewicz, Markus Schmitt, Renate Sonntag, Gisela Ulbrich, Hildegard Volkert.

Archshofen (43,6 Prozent): Walter Guntz, Tanja Kilian, Carmen Philipp.

Bad Mergentheim (15,7 Prozent): Kristina Biere, Priv.-Doz. Dr. Mathias Borst, Dr. Mathias Gutemann, Claudia Hoffmann-Winkler, Ulrich Horch-Enzian, Antje Joeres, Susanne Meyle-Gerlinger, Dr. Anne Rauscher, Richard Wanner, Christine Wunderlich.

Creglingen (29,3 Prozent): Petra Groß, Dieter Haas, Dorothee Junglas-Veeh (Erdbach), Claudia Kilian, Günter Marquardt, Clive Ross, Sylvia Stier (Craintal).

Edelfingen (34,3 Prozent): Waltraud Hertlein, Patrick Kreß, Ewald Lutz, Beatrice Rupp, Sarah Stenzel.

Elpersheim (32,2 Prozent): Ralf Bauer, Ulrich Hammel, Ursula Popp.

Finsterlohr-Schmerbach-Lichtel (49,5 Prozent): Markus Blumenstock (Wolkersfelden), Andrea Bruder (Oberrimbach), Roland Gehringer (Schonach), Thomas Hessenauer (Blumweiler), Christina Huber (Finsterlohr), Erika Keim (Finsterlohr), Jürgen Kilian (Blumweiler), Christa Kleinschrodt (Schmerbach), Erna Reimer (Oberrimbach), Heike Rost (Finsterlohr), Nicole Stier (Finsterlohr), Martin Thürauf (Wolkersfelden).

Frauental (44,2 Prozent): Johannes Stahl, Wolfgang Wagner. Freudenbach: (45,9 Prozent): Edmund Betz (Schön), Frank Preuß, Martin Ulmer.

Herbsthausen (50,9 Prozent): Jürgen Ehrenfeld, Günter Gleiter, Ingeborg Göller, Ulrich Kurz, Dieter Scheppach.

Igersheim (39,7 Prozent): Jasmin Freitag, Christine Geldbach, Ralf Herdtweck, Claudia Konrad, Renate Kunze, Dr. Rainer Scheckel, Claudia Schmidt, Sigrid Schuster, Angelika Wolfarth.

Markelsheim (19,7 Prozent): Klara Rumm, Maria Elisabeth Schenkel.

Münster (59,7 Prozent): Michael Bauer, Stefan Gyimesi, Jutta Mönikheim, Markus Stegmüller.

Nassau (56,5 Prozent): Simone Bierende, Bernhard Kraut, Sandra Lang.

Neubronn (30 Prozent): Annegret Hein, Michael Schammann, Stefanie Wolfert-Enker (Laudenbach).

Neunkirchen (37,2 Prozent): Günther Fischer, Susanne Grammetbauer, Jessica Kaltenbach, Tanja Kraft, Ramona Nitsche.

Niederrimbach (64 Prozent): Brigitte Mohr, Ingo Schmidt, Oskar Weidenmüller. Niederstetten (26 Prozent): Waltraud Busch, Tobias Dod, Karl-Heinz Ehrle, Manuela Florek, Markus Gacek, Matthias Hauf, Gisela Keim, Ulrike Schmitt, Bernd Wollinger. Oberstetten (43 Prozent): Karl Balbach, Erich Haag, Martina Haag, Marliese Nicklas, Tobias Weihbrecht.

Pfitzingen (47,3 Prozent): Philipp Hoffmann, Martina Meder (Herrenzimmern), Karl Schlehaus (Herrenzimmern), Michael Wagner (Herrenzimmern).

Reinsbronn (59,4 Prozent): Mario Baaz (Niedersteinach), Edgar Habel, Jochen Heppel.

Rinderfeld (46 Prozent): Hildegard Brand (Dunzendorf), Gerhard Kleider, Manfred Naser (Streichental), Andreas Rollmann (Streichental), Klaus Rost.

Rüsselhausen (65,7 Prozent): Rainer Eifert, Harald Hopf, Claudia Pflüger, Dominik Schindler, Gerhard Vogel.

Schäftersheim (39,8 Prozent): Regine Burdinski, Susanne Seyffer, Helga Wohlfahrt.

Sechselbach (65 Prozent): Petra Bender, Swen Müller. Sichertshausen (84 Prozent): Jürgen Klenk, Thomas Korn, Martina Oberndörffer, Jens Schmidt.

Standorf/Oberndorf (52 Prozent): Gisela Herrmann (Standorf), Richard Preininger (Standorf), Karl-Heinz Weidenmüller (Oberndorf).

Vorbachzimmern (38 Prozent): Björn Blotenberg, Jochen Freudenstein, Gerhard Hauf, Bernd Kretzschmar.

Wachbach (34,0 Prozent): Inge Friedrich, Simone Haas, Christa Klinger, Jutta Kraft, Ruth Pflüger (Hachtel). Karl Wolfarth.

Waldmannshofen: (55,1 Prozent): Katja Lay, Cordula Müller.

Weikersheim (28,3 Prozent): Sabine Aupperle, Roland Eifert, Helene Maschler, Xenia Wilbur-Hertlein, Sabine Wittwer.

Wermutshausen (77 Prozent): Brigitte Döhler, Erika Heilmann, Susanne Kleinschrot, Rainer Müller, Susanne Sieber.

Wildentierbach (59 Prozent Wahlbeteiligung): Irmgard Bauer (Hachtel), Renate Blumenstock (Heimberg), Wilhelm Fischer, Marion Hetzel, Matthias Klenk, Matthias Strauß (Heimberg).

