Kurzzeitpflegeplätze fehlen überall

Um den Bedarf an Heim- und Kurzzeitpflegeplätzen auf dem aktuellen Stand zu halten, erarbeitet die Landkreisverwaltung derzeit die Fortschreibung der Sozialplanung für Senioren.

Main-Tauber-Kreis. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der Main-Tauber-Kreis im Jahr 2030 nach dem Stadtkreis Baden-Baden die zweithöchste Altersstruktur in Baden-Württemberg aufweisen wird. Bereits aktuell gibt es teils Wartelisten in Pflegeheimen. Kurzzeitpflegeplätze sind nicht in ausreichender Anzahl vorhanden und werden dringend benötigt. „Die ambulante Versorgung ist in einem Flächenlandkreis eine Herausforderung. Der vorhandene Wohnraum ist oft nicht seniorengerecht und nicht barrierearm“, erklärt Sozialdezernentin Elisabeth Krug.

Aufgabe der Altenhilfe in den Kommunen ist es, den Bedürfnissen dieser zahlenmäßig wachsenden älteren Generation gerecht zu werden. Die Sozialplanung für Senioren kann hier eine Grundlage sein. Sie zeigt auf, welche Angebote es bereits gibt, aber auch, wo Lücken in der Versorgung bestehen. Damit soll eine Basis geschaffen werden für die Weiterentwicklung einer bedarfsorientierten Versorgungs- und Infrastruktur in den Städten und Gemeinden des Landkreises.

Der Main-Tauber-Kreis hat sich deshalb für die Jahre 2019/2020 zum Ziel gesetzt, die Sozialplanung für Senioren aus den Jahren 2009 und 2014 zu aktualisieren und fortzusetzen. Erneut wird der Landkreis – wie bereits in den ersten beiden Plänen – in fünf Planungsräume oder Raumschaften eingeteilt, um eine wohnortnahe Versorgung trotz des bestehenden Flächenlandkreises zu gewährleisten: Der erste Planungsraum umfasst Creglingen, Nieder-stetten und Weikersheim, der zweite die Große Kreisstadt Bad Mergentheim sowie Igersheim. Der dritte Planungsraum wurde für die Gemeinden Ahorn, Assamstadt, Boxberg, Grünsfeld, Lauda-Königshofen und Wittighausen aufgestellt. Der vierte Planungsraum umfasst die Gemeinden Großrinderfeld, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim und Werbach. Der fünfte und nördlichste bezieht die Große Kreisstadt Wertheim sowie Freudenberg mit ein.

Bereits im April wurden die Städte und Gemeinden, die Träger der Altenhilfe sowie Kooperationspartner wie Kreisseniorenrat, VdK und der Behindertenbeauftragte über das Projekt informiert und für eine Mitwirkung am Projekt angefragt. Zwischenzeitlich wurde eine Bestandserhebung vorgenommen sowie die Befragungen mittels Fragebögen abgeschlossen. Die Plausibilitätsprüfung und Auswertung der Daten ist in Arbeit.

Erstmals wurde auch den Bürgerinnen und Bürgern des Main-Tauber-Kreises die Möglichkeit eingeräumt, sich zu beteiligen. Hierfür wurde eigens ein Fragebogen erstellt, der bei Veranstaltungen ausgeteilt und bei Städten und Gemeinden sowie im Landratsamt ausgelegt wurde. Diese Befragung endete zum Jahresende.

Im Dezember 2019 fand außerdem eine Besprechung mit den Städten und Gemeinden des Landkreises zur Bedarfsvorausschätzung im Bereich stationärer und teilstationärer Pflege statt. Im ersten Quartal 2020 sollen die Raumschaftsgespräche mit Städten und Gemeinden, Trägern der Altenhilfe und Kooperationspartnern beginnen. In jeder der fünf Raumschaften sollen Handlungsempfehlungen zur Entwicklung eines differenzierten, bedarfsgerechten und abgestimmten Angebots an Dienstleistungen und Beratung erarbeitet werden.

Bereits jetzt wird deutlich, dass die Zahl der stationären Pflegeplätze bezogen auf das Jahr 2025 nicht ausreichend ist. Neben Kommunen und Planungsräumen, die gut ausgestattet sind, gibt es Planungsräume mit Bedarf an weiteren stationären Plätzen. Neben stationären Plätzen sind es vor allem Kurzzeitpflegeplätze, die im Landkreis – und hier flächendeckend – benötigt werden. Ziel ist es, den neuen Seniorenplan bis Ende 2020 fertig zu stellen. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020