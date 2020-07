Kurzzeitige Vollsperrung der A 81

Main-Tauber-Kreis.Die Netze BW GmbH baut in den kommenden Wochen zwei Streckenabschnitte ihres Mittelspannungs-Freileitungsnetzes zwischen Ilmspan und Schönfeld sowie zwischen Schönfeld und Gerchsheim ab. Die Arbeiten werden ab Anfang August vorgenommen. Der Abschnitt verläuft auf einer Länge von etwa 3000 Metern zwischen Gerchsheim und Schönfeld. In ihrem Verlauf überspannt die Leitung auf der Gemarkung Schönfeld im Bereich Schulgewann die Autobahn A 81.

Leiterseile werden entfernt

Um den Abbau der Freileitung vorzubereiten, wird am Mittwoch, 5. August, ab 21 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Gerchsheim in beiden Fahrtrichtungen der jeweils äußere Fahrstreifen gesperrt. Für das Entfernen der Leiterseile an dieser Stelle ist gegen 22 Uhr eine kurzzeitige Vollsperrung der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen aus Verkehrssicherungsgründen notwendig. Die Fahrbahn wird voraussichtlich nach spätestens zehn Minuten wieder freigegeben werden können. Eine Umleitung muss daher nicht eingerichtet werden.

Im vergangenen Herbst hatte der Netzbetreiber dort über zwölf Kilometer Erdkabel verlegt, um die Übertragungsfähigkeit des Verteilnetzes zu erhöhen und die Versorgungssicherheit in Großrinderfeld und Umgebung zu stützen.

Die neuen Kabel sind inzwischen in Betrieb, sodass die bisherigen Freileitungen für die regionale Stromversorgung nicht mehr benötigt werden.

Der zweite Teil der Maßnahme umfasst den Rückbau des rund 900 Meter lange Leitungsabschnitt zwischen Schönfeld und Ilmspan. Die Arbeiten sollen bis Anfang September abgeschlossen sein.

Bis dahin werden insgesamt 25 Holz-, Beton- und Stahlmasten von bis zu 19 Metern Höhe aus der Landschaft verschwunden sein. Das Investitionsvolumen für das Gesamtprojekt – Verlegung neuer Erdkabel und Abbau der Freileitung – beträgt rund 1,5 Millionen Euro, wie es einem Bericht der Netze BW GmbH heißt.

