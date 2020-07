Kurzarbeit bremst Anstieg der Arbeitslosigkeit

Odenwald-Tauber.Die Zahl der Arbeitslosen ist um Juni im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 12 505 gestiegen. Das sind 309 Arbeitslose (plus 2,5 Prozent) mehr als im Vormonat, 3762 mehr als im Juni 2019 (plus 43 Prozent). Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozent auf 3,6 Prozent gestiegen. In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote 4,4 Prozent.

„Unter dem Rettungsschirm der

...