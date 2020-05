Kühlgeräte werden gesammelt

Main-Tauber-Kreis.Der Annahmeplan für Kühl- und Gefriergeräte im Main-Tauber-Kreis im kommenden Monat Juni: Ahorn, Bahnhofstraße 16, Eubigheim, am Donnerstag, 25. Juni, von 14 bis 15 Uhr. Assamstadt, Bauhof, am Freitag, 26. Juni, von 14 bis 15 Uhr. Bad Mergentheim, Recyclinghof, Wilhelm-Frank-Straße 45, am Donnerstag, 25. Juni, von 13 bis 17 Uhr. Boxberg, Recyclinghof Unterschüpf, bei der Kläranlage, am Mittwoch, 24. Juni, von 15 bis 17 Uhr. Creglingen, Recyclinghof Münster, am Mittwoch, 24. Juni, von 13 bis 17 Uhr. Freudenberg, Bauhof, am Samstag, 6. Juni, von 14 bis 16.30 Uhr.

Grünsfeld, Bauhof, Philipp-Holzmann-Straße 5, am Mittwoch, 10. Juni, von 17 bis 19 Uhr. Großrinderfeld, Bauhof, nach vorheriger Termin-Absprache im Rathaus (Bauamt, Telefon 09349/920113). Igersheim, Bauhof, Terminbekanntgabe im Gemeindeboten. Königheim, Bauhof im Ortsteil Gissigheim, am Donnerstag, 4. Juni, von 16 bis 17 Uhr. Külsheim, Bauhof, am Donnerstag, 4. Juni, von 16 bis 18 Uhr.

Lauda-Königshofen, Recyclinghof, Tauberstraße (Bauhof II) am Mittwoch, 24. Juni, von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Niederstetten, Recyclinghof, Frickentalstraße, am Freitag, 26. Juni, von 13 bis 15 Uhr. Tauberbischofsheim, Recyclinghof, Bei der Kläranlage, am Donnerstag, 4. Juni, von 14 bis 17 Uhr. Weikersheim, Recyclinghof, Kelterstraße, am Freitag, 26. Juni, von 14 bis 16 Uhr. Werbach, Bauhof Werbach, In der Strut 3, nach telefonischer Voranmeldung bei der Gemeinde Werbach (Telefon 09341/92080). Wertheim, Recyclinghof, Hafenstraße, am Freitag, 12. Juni, von 15 bis 18 Uhr. Wittighausen, Bauhof, am Freitag, 12. Juni, von 11 bis 12 Uhr. awmt

