Kreistag beschloss weitere Förderung

Main-Tauber-Kreis.Der Kreis unterstützt das 2016 ins Leben gerufene Kreisjugendblasorchester weiterhin. Das beschloss das Gremium einstimmig. Federführend ist der Verein „Taubertäler Bläsertage“. Aufgrund der Corona-Pandemie fand im Januar lediglich die Verständigungsprobe statt, die Probewoche und die darauffolgenden Auftritte fielen situationsbedingt aus. Da 2020 weniger Gelder ausgegeben wurden, wird die Förderung für das kommende Jahr um 2500 auf 6000 Euro heruntergefahren. In den beiden darauffolgenden Jahren werden jeweils 8500 Euro, also wie bisher, als Zuschuss gewährt. Zusätzliche Gelder fließen über Spenden und Sponsoring. „Kein Geld ist besser angelegt als das“, so Landrat Reinhard Frank. Joachim Markert (CDU) bekräftigte, das Kreisjugendblasorchester stelle keine Konkurrenz zu Musikschulen oder Musikkapellen dar, sondern bereichere sie vielmehr. Auch Klaus Kornberger (FWV) war voll des Lobes für diese Initiative. hvb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020