Kreis bewirbt sich um zwei Kulissen

Main-Tauber-Kreis.Die aktuelle „Leader“-Förderperiode endet 2022, die neue Förderung soll ab 2023 starten. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg hat die Landkreise mit ihren Städten und Gemeinden nun aufgefordert, ihr Interesse zu bekunden. In Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wird sich der Main-Tauber-Kreis wieder mit zwei Kulissen bewerben. Dieses einstimmige Votum gaben die Kommunen dem Landkreis.

„Leader“ ist ein europäisches Förderprogramm, das mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg ergänzt wird. In den vergangenen Jahren wurden in den Gebietskulissen Badisch-Franken und Hohenlohe-Tauber insgesamt 47 Projekte im Main-Tauber-Kreis bewilligt und sind zum Teil auch schon umgesetzt. Die Projekte wurden mit rund 2,8 Millionen Euro gefördert. Beispielsweise wurden eine ehemalige Scheune in ein 5-Sterne-Appartement umgebaut, Bildstöcke restauriert und ein Naturerlebnishaus gebaut. „Das große Interesse am ,Leader’-Förderprogramm hat uns bewogen, auch weiterhin mit zwei Kulissen in die Bewerbungsphase einzutreten“, erklärt Landrat Reinhard Frank.

Die Städte und Gemeinden im Kreis votierten nun dafür, dass der bisher erfolgreiche Gebietskulissenzuschnitt, leicht modifiziert, beibehalten werden soll. „Wir freuen uns über das einstimmige Votum der Kommunen zur Bewerbung am erfolgreichen Förderprogramm ,Leader’“, sagt Dezernent Jochen Müssig vom Landratsamt Main-Tauber. Im Rahmen des Abstimmungsgesprächs wurden bereits erste Schwerpunktbereiche, in denen Projekte umgesetzt werden sollen, festgelegt.

Im nächsten Schritt steht nun die Abstimmung mit den beteiligten Nachbarlandkreisen an. lra

