Kostenmanagement soll sparen helfen

Main-Tauber-Kreis.„Bei den steigenden Kosten bleibt mir die Luft weg.“ Das sagte Albrecht Rudolf (FDP) zu den monetären Steigerungen bei der Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim. Manfred Schaffert (CDU) hatte alte Unterlagen durchstöbert und ließ die Zahlen Revue passieren: 2016 habe man 11,9 Millionen Euro kalkuliert, 2018 waren es schon 22,3 Millionen Euro, und jetzt liege man bei 32,5 Millionen Euro.

„Es bereitet uns Sorgen, dass sich die Kosten derart nach oben entwickelt haben“, so Schaffert. Er beantragte eine vergleichende Darstellung der Folgekosten beim KfW-Effizienzhaus-Standard 70 gegenüber dem Standard der Energieeinsparverordnung vor allem mit Blick auf den CO2-Ausstoß. Und er mahnte, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit walten zu lassen.

Kreisrat Markus Herrera-Torrez (SPD), gleichsam OB von Wertheim, zeigte sich verwundert über die von Verwaltungs- und Finanzausschuss geänderte Beschlussempfehlung. Sollten ursprünglich die Leistungsphasen vier bis neun vergeben werden, sei es nun lediglich die Phase vier, was eine Verzögerung von einem Jahr bedeute. Er beantragte, über die ursprüngliche Beschlussempfehlung abstimmen zu lassen. Zudem erwarte er, meinte Herrera-Torrez, dass das Containerdorf, dessen Planung vom Landratsamt übernommen wird, in gleicher Qualität und Güte erstellt wird, wie von Fachleuten.

Wolfgang Vockel (CDU) erinnerte daran, dass die bereits vergebenen Architektenleistungen bis zur Stufe drei die Kostenberechnungen beinhalteten. Die lägen aber noch nicht vor, so dass auch die Phase vier eigentlich noch nicht vergeben werden dürfte. „Wir tragen Verantwortung für die Finanzen des Kreises“, unterstrich er.

Gernot Seitz (SPD) erinnerte daran, dass man sich einig über die Sanierung aller drei Beruflichen Schulzentren im Landkreis sei. Die Planung für die Gewerbliche Schule in Tauberbischofsheim müsse bei einer weiteren Verzögerung in Wertheim deshalb vor dem dortigen Sanierungsende in Angriff genommen werden, um danach sofort in der Kreisstadt loslegen zu können.

Während Birgit Väth für die Grünen betonte, dass ihre Fraktion eine Verzögerung um ein Jahr nicht für tragbar halte, ging es Elmar Haas (CDU), Klaus Kornberger (FWV) und Albrecht Rudolf (FDP) um ein das Projekt begleitendes Kostenmanagement, wie es beim Bau der Psychiatrie in Tauberbischofsheim umgesetzt wurde. Manfred Schaffert unterstrich: „Niemand will das Projekt stoppen. Aber hier geht Gründlichkeit vor Eile.“

Nachdem Professor Dr. Wolfgang Reinhart (CDU) darauf verwiesen hatte, „nicht kleinkrämerisch zu streiten“, weil der Kreistag letztlich bestimme, was wann gemacht werde, kam es zum Beschluss. Der Antrag von Markus Herrera-Torrez, die Leistungsphasen vier bis neun zu beauftragen, erhielt 14 Ja-Stimmen, wurde damit aber mehrheitlich abgelehnt. Der Antrag von Manfred Schaffert zur Energiebilanz passierte das Gremium ebenso wie die Vergabe von Leistungsphase vier . hvb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020