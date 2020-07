Kostenlose Abgabe einmal im Monat gewährleistet

Main-Tauber-Kreis.Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber (AWMT) sammelt Kühl- und Gefriergeräte getrennt ein. Es gibt örtliche Sammelplätze eingerichtet, bei denen nicht mehr benötigte Kühlgeräte kostenlos abgeliefert werden können. Der AWMT veranlasst die umweltgerechte Entsorgung. Mindestens einmal im Monat besteht die Möglichkeit, Kühlgeräte kostenlos abzugeben.

Kühlgeräte vor den Sammelstellen abzustellen oder in die Metallcontainer zu entsorgen, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet wird. Bei der Sperrmüllabfuhr werden Kühlgeräte nicht mehr mitgenommen. Der Annahmeplan im August: Ahorn, Bahnhofstraße 16, Eubigheim (ehemalige Güterhalle), am Donnerstag, 20. August, von 14 bis 15 Uhr. Assamstadt, Bauhof, am Freitag, 21. August, von 14 bis 15 Uhr. Bad Mergentheim, Recyclinghof, Wilhelm-Frank-Straße 45, am Donnerstag, 20. August, von 13 bis 17 Uhr. Boxberg, Recyclinghof Unterschüpf, bei der Kläranlage, am Mittwoch, 19. August, von 15 bis 17 Uhr. Creglingen, Recyclinghof Münster, am Mittwoch, 19. August, von 13 bis 17 Uhr. Freudenberg, Bauhof, am Samstag, 8. August, von 14 bis 16.30 Uhr. Grünsfeld, Bauhof, Philipp-Holzmann-Straße 5, am Mittwoch, 5. August, von 17 bis 19 Uhr. Großrinderfeld, Bauhof, nach vorheriger Termin-Absprache im Rathaus (Bauamt, Telefon 09349/920113). Igersheim, Bauhof, Terminbekanntgabe im Gemeindeboten. Königheim, Bauhof im Ortsteil Gissigheim, am Donnerstag, 6. August, von 16 bis 17 Uhr. Külsheim, Bauhof, am Donnerstag, 6. August, von 16 bis 18 Uhr. Lauda-Königshofen, Recyclinghof, Tauberstraße (Bauhof II) am Mittwoch, 19. August, von 14.30 bis 17.30 Uhr. Niederstetten, Recyclinghof, Frickentalstraße, am Freitag, 21. August, von 13 bis 15 Uhr. Tauberbischofsheim, Recyclinghof, Bei der Kläranlage, am Donnerstag, 6. August, von 14 bis 17 Uhr. Weikersheim, Recyclinghof, Kelterstraße, am Freitag, 21. August, von 14 bis 16 Uhr. Werbach, Bauhof, In der Strut 3, nach telefonischer Voranmeldung (Telefon 09341/92080). Wertheim, Recyclinghof, , am Freitag, 7. August, von 15 bis 18 Uhr. Wittighausen, Bauhof, am Freitag, 7. August, von 11 bis 12 Uhr. awmt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020