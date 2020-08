Kooperation mit Aschaffenburg

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ und die Stadt Aschaffenburg kooperieren mit einer gegenseitigen touristischen Bewerbung. Hintergrund ist ein aufgrund der Corona-Pandemie verändertes Reiseverhalten der Menschen.

Viele ausländische Länder zählen als Risikogebiete. Deshalb planen viele Bundesbürgerinnen und -bürger ihren Urlaub in Deutschland oder in der Nachbarschaft. „Dieses Verhalten hat uns veranlasst, in der Umgebung wegen touristischer Werbekooperationen anzufragen“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Die Kongress- und Touristikstadt Aschaffenburg hat diese Anfrage positiv beantwortet.

Die für den Tourismus zuständige Bereichsleiterin, Waltraud F. Gulder, hat einer gegenseitigen Bewerbung mit Freude zugestimmt. Sie erklärte, dass die Nachfrage nach Rad- und Wanderangeboten aktuell sehr hoch sei und deshalb gerne auf das „Liebliche Taubertal“ hingewiesen werde.

Der Tourismusverband wiederum legt die Broschüren über die Stadt Aschaffenburg am Main innerhalb der Landkreisverwaltung des Main-Tauber-Kreises an stark frequentierten Plätzen aus. So werden Informationen zu Tagesausflügen oder auch mehrtägigen Rad- und Wandertouren im jeweils anderen Gebiet in das Blickfeld gerückt. tlt

