Konzert mit Ensembles

Unterbalbach.Junge und fortgeschrittene Ensembles der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal bringen am Sonntag, 22. März frische Klänge in die Balbachhalle. Die neugegründete Kidsband freut sich auf ihren ersten Auftritt, auch die Musikschulband bringt Stimmung in den Saal. Natürlich darf der örtliche Grundschulchor nicht fehlen. Von ihrer besten Seite werden sich auch das Streichervororchester, das Juniorblasorchester und eine Posaunenformation zeigen. Dass Blockflöten nicht nur Anfängerinstrumente sind, zeigen die ersten Preisträger vom Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. Auch für die Augen wird einiges geboten, denn die Ballettklassen und die Jazztanzklasse präsentieren Choreographien. Abgerundet wird der musikalische Nachmittag mit einer Pause, die bei einer kleinen Erfrischung Gelegenheit für interessante Gespräche gibt. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

