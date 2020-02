Konkrete Aufforstungsprojekte geplant

„Klimaschutz wird im Main-Tauber-Kreis ernst genommen“, erklärte Landrat Reinhard Frank in der Sitzung des Lenkungskreises Klimaschutz Main-Tauber im Landratsamt.

Main-Tauber-Kreis. Den Teilnehmern wurden zahlreiche eingeleitete oder bereits umgesetzte Maßnahmen erläutert, die auf dem 2018 vom Kreistag beschlossenen Klimaschutzkonzept für den Main-Tauber-Kreis basieren. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass schwerpunktmäßig die Leuchtturmprojekte Energieeffizienz, Solardachinitiative und Elektromobilität vorangetrieben werden.

Der Lenkungskreis setzt sich aus Vertretern des Kreistags, Sponsoren von Banken und Energieversorgern, Energieberatern sowie Mitarbeitern der Landkreisverwaltung zusammen.

Vorbildfunktion übernehmen

Dezernent Jochen Müssig berichtete, dass die Leuchtturmprojekte in alle Gesellschaftsbereiche vermittelt werden sollen. Der Landkreis selbst möchte eine Vorbildfunktion übernehmen. Bei der Energieeffizienz helfen der Kreis, die Städte und Gemeinden sowie Bürger kräftig mit, die Ziele zur CO2-Reduktion zu erreichen. Inzwischen gibt es eine lange Liste von umgesetzten Projekten zur Energieeinsparung.

Dazu gehören Fenstertausch, Heizungsmodernisierung, Fassadendämmung, Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED oder auch die Einsparung von Streusalz durch Umstellung auf Soletechnik. Auch im Landratsamt selbst erfolgten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz wie Fenstertausch oder Dachdämmungen an kreiseigenen Liegenschaften.

Bei der Gewinnung von regenerativer Energie mit Photovoltaik wurde daran erinnert, dass der Kreistag den Weg für die Installation von PV-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden freigegeben hat. Inzwischen wurden drei Ausschreibungspakete gebildet. In Kürze soll eine Anlage auf einem Verwaltungsgebäude am Wellenberg in Tauberbischofsheim installiert werden.

Ergänzend wird auf die Freiflächenphotovoltaik gesetzt. Die Landkreisverwaltung wird deshalb zu Bund und Land Kontakt aufnehmen. Ziel ist, deren Grundstücke entlang der Autobahnen und der Schienen auf Eignung zu prüfen. Auch die kreiseigenen Grundstücke werden dahingehend geprüft, ob dort Freiflächenphotovoltaikanlagen gebaut werden könnten. „Sämtliche Maßnahmen werden mit den Interessen der Landwirtschaft und des Naturschutzes abgestimmt“, versicherte Dezernent Jochen Müssig.

Im Rückblick auf das Thema E-Mobilität wurden die Maßnahmen für den Radverkehr, für die Schiene und für die Ladesäulen-Infrastruktur herausgestellt. Der Landkreis beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Wertheim eine E-Ladesäule im Kloster Bronnbach aufzustellen. Schwung für die nachhaltige Mobilität soll zudem die neue Mobilitätszentrale im Bahnhof Bad Mergentheim bringen. Weitere Einrichtungen dieser Art werden in den Bahnhöfen Lauda und Wertheim angestrebt. In Mobilitätszentren können nach der Nutzung von Bus und Bahn E-Fahrzeuge und Pedelecs geliehen werden, um die Reise individuell und nachhaltig fortzusetzen.

Großes Lob zollte Jochen Müssig den Energieberatern und den Bürgern, die diese Beratung in Anspruch genommen haben. Im vergangenen Jahr fanden 86 Beratungen statt. Mehr als die Hälfte der Beratenen hat die empfohlenen Maßnahmen umgesetzt. Dies belege, dass Energieberatungen wichtig und erfolgversprechend sind. Es werde angestrebt, das Angebot zu erweitern.

Auch auf neue Vorhaben und Maßnahmen wurde eingegangen. Der Main-Tauber-Kreis und das Bündnis Klimaschutz Main-Tauber planen einen Energie- und Mobilitätswendetag am Samstag, 27. Juni, in Tauberbischofsheim mit Informationen und Ausstellungen. Für den Herbst ist ein Gespräch mit dem Titel „Klimaschutz in der Landwirtschaft“ geplant. Die Landkreisverwaltung wird in die Kreistagsgremien die Projekte „Job-Ticket“ und „Kreisweites Car-Sharing-System“ einbringen.

Auch durch Aufforstungen soll zum Klimaschutz beigetragen werden. Hierzu referierte Karlheinz Mechler, Leiter des Forstamts. Aufgrund des Klimawandels müsse bei Aufforstungen künftig auf resistentere Baumarten wie Douglasien und die Eichenmischwälder gesetzt werden, erklärte Mechler. Landrat Frank zeigte sich erfreut darüber, dass sich einige Städte und Gemeinden bereits dem Programm „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ angeschlossen haben. „Auch die Landkreisverwaltung wird konkrete Aufforstungsprojekte zur Beschlussfassung in die Gremien einbringen“, kündigte der Landrat an.

Handlungsmöglichkeiten

Thomas Pöhlker vom Unternehmen „Energielenker“ aus Greven stellte Wege für eine klimaneutrale Landkreisverwaltung vor. Pöhlker sieht vor allem bei Liegenschaften, Mobilität und Beschaffungen Handlungsmöglichkeiten. Bei den Liegenschaften betrifft dies sowohl die Bausubstanz als auch den Einkauf von Strom, Gas und weiteren Energieträgern. Bei der Beschaffung wird angeregt, auf Umweltlabel zu achten.

Bei der Mobilität sollte es Anreize für Arbeitnehmer zur Nutzung des öffentlichen Verkehrsangebotes geben. Ebenso regte er die Umstellung der Dienstwagenflotte auf Elektroautos an. Um weitere Akteure für den Klimaschutz zu gewinnen, möchte die Landkreisverwaltung Energiebotschafter schulen. Ansprechpartnerin für diese Aufgabe ist Katrin Stephan unter Telefon 0 93 41/82 58 22 oder per E-Mail unter katrin.stephan@main-tauber-kreis.de.

Für Interessierte besteht weiterhin die Möglichkeit, sich zu Energieberatungen anzumelden oder Informationsmaterial zu den Themen E-Mobilität, Solartechnik und Energieeffizienz anzufordern. Kontaktadresse ist das Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Gartenstraße 2, 97941 Tauberbischofsheim, Wirtschaftsförderung, Telefon 0 93 41/82 57 08, E-Mail wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de, Internet www.main-tauber-kreis.de/wirtschaft. lra

