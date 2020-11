Konferenz via Video

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ präsentiert sich traditionell im November auf der Messe „Touristik und Caravaning“ in Leipzig. Doch musste diese Veranstaltung in diesem Jahr wegen Corona abgesagt werden. Um weiterhin im ostdeutschen Markt und speziell in Sachsen am Ball zu bleiben, hat der Tourismusverband in diesem Jahr eine virtuelle Pressekonferenz angeboten.

„Wir haben die Möglichkeit ergriffen, den Medienvertretern auf diesem Weg unsere Botschaften für 2021 zu übermitteln“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig“. Im Mittelpunkt dieser Videokonferenz stand das Jubiläum 70 Jahre „Liebliches Taubertal“ mit dem bunten Veranstaltungsstrauß von April bis Ende Oktober 2021. Dazu gehören beispielsweise der „Fröhliche Weinberg“, der „Kulinarische Spaziergang“, der „Autofreie Sonntag“, die Taubertäler Wandertage und die „Große Weinprobe Taubertal“ zum Ausklang des Jubiläumsjahres. Dazwischen geschaltet sind auch digitale Weinproben und die Geburtstagskonzerte in Freudenberg, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim-Löffelstelzen.

Zudem informierte Jochen Müssig die elf Medienvertreter über die Angebote zum Fahrradfahren und Wandern, zu Kulturveranstaltungen und zum Kulinarischem Profil. Auch im kommenden Jahr setzt der Tourismusverband wieder auf die Qualitätsangebote Radeln und Wandern. Ergänzend erläuterte Müssig die Jubiläumsweine, die 2021 stellvertretend das Anbaugebiet Tauberfranken, Württemberg, Bereich Tauber und Franken, Bereich Maindreieck beziehungsweise Mainviereck, vertreten.

„Mit dieser Videokonferenz wollen wir auch in Corona-Zeiten den Kontakt zu den Medienvertretern in Ostdeutschland pflegen und möchten weiterhin touristisch am Ball bleiben“, sagt Geschäftsführer Müssig. Der Tourismusverband schaut gespannt auf die Weiterentwicklung der Pandemie und hofft sehr, dass 2021 wieder uneingeschränktes Reisen möglich wird.

Weiterführende Infos beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 09341/825806 und -5807, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de. lra

