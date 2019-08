Kleidung für Herbst und Winter

Assamstadt.Ein Second-Hand-Basar für Herbst-/Winterkleidung findet am Samstag, 21. September, von 14 bis 16 Uhr in der Asmundhalle statt. Annahme ist am Samstag, 21. September, von 9 bis 10 Uhr, Abholung am Sonntag, 22. September, von 9 bis 9.30 Uhr. Ablauf/Teilnahmebedingungen können bei Basarlino nachgelesen werden. Angenommen werden Kinderkleidung, Spielzeug, Fahrzeuge, Kinderwagen und Umstandsmode, maximal 50 Artikel. Hierfür muss eine Liste vorgelegt und über Basarlino ausgedruckt werden. Vom Erlös kommen 16 Prozent Patenkindern in Südafrika und Argentinien zu. Info und Nummernvergabe ab 9. September unter secondhand.assamstadt@gmail.com.

