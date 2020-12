Kinderherzen sind für ihn eine Herzenssache

Nach 16 Jahren als Chefarzt der Kinderklinik am Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim sucht Professor Dr. Reiner Buchhorn eine neue Herausforderung: Er wählt die Selbstständigkeit.

Main-Tauber-Kreis. Als Wissenschaftler hat er sich internationales Renommee erworben, in der Region gilt Professor Dr. Reiner Buchhorn als empathischer Kinderarzt, der vielen Säuglingen und Kindern das Leben gerettet hat. Sein Spezialgebiet ist die Kinderkardiologie. Sie ist ihm im Wortsinn eine Herzensangelegenheit.

Die Fränkischen Nachrichten sprachen mit dem scheidenden Chefarzt über seinen beruflichen Werdegang, seine Affinität zum wissenschaftlichen Arbeiten und seine Ziele beim Neustart als niedergelassener Pädiater.

Sie haben 2005 ihren Dienst als Chefarzt der Kinderklinik in Bad Mergentheim aufgenommen. Warum kommt man aus einer quirligen Universitätsstadt wie Göttingen in die süddeutsche Provinz?

Reiner Buchhorn: Ich bin auf den Tag genau vor 16 Jahren, am 1. Januar 2005, nach Bad Mergentheim gekommen. Das war eine Art Flucht, weil ich kurz zuvor meine Universitätslaufbahn geschrottet hatte.

Was war passiert?

Buchhorn: Ich hatte 1996 weltweit zum ersten Mal einen schwer herzinsuffienten Säugling – das war ein sterbendes Kind – mit einem Betablocker, Propranolol, behandelt. Nach dieser ersten Behandlung, die damals auch in der Abteilung hochgradig umstritten war, hatte sich das Kind in kürzester Zeit erholt. Da war mir klar, dass das mein Lebensthema wird. Ich habe dieses Thema sehr konsequent weiter verfolgt und sehr sehr intensiv weiterbetrieben. Das Besondere daran war, dass ich damit das gesamte Establishment gegen mich aufgebracht hatte. Und zwar nicht nur in der Klinik vor Ort, sondern auch in ganz Deutschland, international und hier vor allem in den USA.

Was war der Grund für die Aufregung?

Buchhorn: Die damalige Vorstellung von Herzschwäche, einer der häufigsten Todesursachen überhaupt, habe ich völlig auf den Kopf gestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat man die Herzschwäche mit Stresshormonen behandelt, weil man der Ansicht war, das Kind werde mit diesen Hormonen am Leben gehalten, weil die Herzleistung aufrechterhalten wird. Und ich habe nun genau das Umgekehrte gemacht. Ich habe gesagt, diese Kinder bringt der Stress um. Man muss ihn herunterfahren. Das war eine 180 Grad Kehrtwende.

Wie ging es weiter in der wissenschaftlichen Disputation?

Buchhorn: Ich musste acht Jahre immer wieder mit dem Kopf durch die Wand. Alle, die in der Szene etwas zu sagen hatten, waren der Meinung, dass dieser Ansatz komplett falsch und sogar unethisch sei. Die fehlende Vernetzung von Kinder- und die Erwachsenenkardiologie ist ein Grund, denn in letzterer war dieser Kampf schon 20 Jahre früher ausgetragen worden. Vertreter der Erwachsenenkardiologie haben dann ihre schützende Hand über mich gelegt, so dass ich die Studie machen und zeigen konnte, das ist die Therapie der Wahl. Mein großes Glück war dann, dass sich zwei weitsichtige deutsche Kinderkardiologen kurz vor ihrer Emeritierung dafür eingesetzt haben, dass ich im Jahr 2000 den Maximilian-Forschungsförderpreis erhielt. Das ist der höchstdotierte Preis in der Kinderkardiologie. Damit wurde ich zum Shooting-Star der Szene.

Klingt doch wissenschaftlichem nach Durchbruch. Was ist geschehen?

Buchhorn: Der Preis war Segen und Fluch zugleich. Mein damaliger Chef ging in den Ruhestand und die neuen Chefs wussten, dass sie, wenn sich meine Erkenntnisse durchsetzen, zur Randnotiz einer Universitätsabteilung werden. So wurde ich jahrelang kaputtgemobbt, konnte nicht mehr forschen, nicht mehr meine Kinder behandeln und musste tun, wozu keiner Lust hatte.

Der Fluchtpunkt war dann Bad Mergentheim?

Buchhorn: Ja, so bin ich hierhergekommen. Ich wollte meine Ruhe haben, in Frieden meinen Job tun und meiner Familie Ruhe gönnen. In Bad Mergentheim wurde mir allerdings schnell klar, dass die Kinderklinik hier eine One-Man-Show war. Nach dem Weggang von Herrn Rager war kein Arzt vorhanden, der eigenständig die Verantwortung für diese Klinik hätte übernehmen können. So war es fast logisch, dass ich mein Bett neben das Krankenhaus schieben musste. Seit 16 Jahren rechne ich eigentlich jede Nacht damit, dass mich irgendjemand anruft und ich einem Kind das Leben retten muss. Ich war in diesen 16 Jahren immer in fünf Minuten vor Ort und habe sehr viele Dienste für nichts gemacht.

Was heißt für nichts? Unbezahlt?

Buchhorn: Anfangs hatte ich zehn Dienste zugesagt mit dem Versprechen, dass es im Laufe der Zeit weniger werden. Tatsächlich aber wurden es immer mehr.

Das ist zwar ehrenwert, aber doch kein Dauerzustand, oder?

Buchhorn: Ich habe dann bis 2010, zusammen mit Herrn Kuhl, eine Personalstruktur aufgebaut, die es mir auch mal ermöglichte, in den Urlaub zu fahren und meine Familie am Wochenende zu besuchen. Von den mindestens 20 Assistenten, die ich ausgebildet habe, sind die meisten jetzt niedergelassene Kinderärzte. Aber niemand war bereit, als Oberarzt Verantwortung zu übernehmen, mir hier Nacht für Nacht beiseite zu stehen, damit ich im Alter ein wenig entlastet werde. Im Gegenteil, man hat meinen Vertreter, den hoch angesehenen Neuropädiater Peter Burkhard, aus sicherlich fadenscheinigen Gründen abgemahnt. Er ist dann gegangen. So waren Herr Willaschek und ich in den vergangenen zehn Jahren mehr oder weniger alleine in der verantwortlichen nächtlichen Situation. Dr. Kerteß-Szlaninka, die als einzige Assistentin noch Oberärztin geworden ist, hat jetzt zum 1. Januar gekündigt und lässt sich im Neckar-Odenwald-Kreis nieder. Das ist die Basis, auf der ich den Entschluss gefasst habe, zu gehen.

Was haben Sie in Ihrer 16-jährigen Arbeit am Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim aus Ihrer Sicht bewirkt?

Buchhorn: Wir haben es durch unseren Einsatz geschafft, die Säuglingssterblichkeit drastisch nach unten zu bringen. Vor 40 Jahren starben im Main-Tauber-Kreis noch 80 Prozent der Frühgeborenen unter 1000 Gramm, und die Säuglingssterblichkeit war mit 26,8 Promille die höchste in Baden-Württemberg. Nach Gründung der Kinderklinik begann eine gigantische Aufholjagd, die 2011 mit dem vierten Platz einen Spitzenplatz im Ranking der besten Überlebenschancen für Säuglinge in Baden-Württemberg erreichte. Das ist ein Wert weit über dem der Universitätsstädte. Mit wenigen Ärzten und Schwestern war es gelungen, die Säuglingssterblichkeit auf unter zwei Promille der Lebendgeborenen zu senken. Das ist national und international betrachtet ein Spitzenergebnis, das so nur die skandinavischen Länder vorweisen können. Wir haben das allein durch Einsatz und ständige Präsenz geschafft.

2010 kam dann die Zentralisierung und Bad Mergentheim verlor den Status als Perinatal-Zentrum. Was hatte das für Konsequenzen?

Buchhorn: Die Zentralisierung hat bundesweit stattgefunden, um das Ziel der zwei Promille bei der Säuglingssterblichkeit zu schaffen. Aber die Zentralisierung hat nichts an der Säuglingssterblichkeit verändert. Die Protagonisten der Zentralisierung sitzen in den großen Universitätsstädten. Vor ihrem Haus haben sie nach wie vor unverändert hohe Säuglingssterblichkeiten, weil sie sich auf das Frühgeborene fokussiert haben. Ich habe mich nicht nur auf das Frühgeborene, sondern unter anderem auch auf das herzkranke Kind konzentriert. Eine meiner ersten Aktionen war hier eine Schlafsackaktion, um den Eltern klar zu machen, dass sie ihre Kinder auf den Rücken legen sollen, um den Säuglingstod zu verhindern. Modernste Medizin, wie sie heute machbar ist, Engagement und Aufklärung in der Öffentlichkeit sind in der Summe der Grund, warum wir im Main-Tauber-Kreis heute so gut dastehen.

Sie haben beim Abschied aus dem Jugendhilfeausschuss Anfang Dezember an das Gremium plädiert, die Entwicklung der Säuglingssterblichkeit im Main-Tauber-Kreis im Blick zu behalten. Haben sie Bedenken, die Quote steigt?

Buchhorn: Ich hoffe nicht, dass die Zahlen hochgehen. Aber man muss sie genau beobachten und sich die Zahlen des Statistischen Landesamts regelmäßig anschauen. Und wenn sie steigen, liegt das nicht an Herrn Willaschek, der momentan mein Nachfolger im Caritas Krankenhaus ist, sondern es liegt an den Strukturen, die in den letzten zehn Jahren vernachlässigt wurden.

Sie haben sich nicht nur um die Säuglingssterblichkeit gekümmert, dokumentiert und Statistiken geführt, sondern auch in Bad Mergentheim weiterhin wissenschaftlich gearbeitet. Woran?

Buchhorn: An kindlichem Stress. Da bin ich der weltweite Experte, weil ich weiß, wie man Stress misst. Das funktioniert, ohne dass ich den Kindern weh tun muss, mit Langzeit-EKGs und der entsprechenden Auswertung der Herzfrequenz und der Variabilität des Herzschlags. Mir ging es darum, zu verstehen, warum wir so viele seelische Auffälligkeiten bei Kindern haben. Ich dachte zunächst als ich hierherkam, dass ich die sozialen Brennpunkte verlassen und die Harmonie des ländlichen Lebens beginnt. Doch das war nicht so. Und ich wollte wissen, warum. Deshalb habe ich teilweise wie ein Irrer Stress gemessen. Letztlich habe ich erkannt, dass diese seelischen Störungen mit Stressstörungen einher gegangen sind. Auf diese Weise habe ich ein Thema nach dem anderen mit meinem Namen besetzt: ADHS, Magersucht, für die wir ganz neue Konzepte entwickelt haben, aber auch das Übergewicht, unter dem rund 15 Prozent aller Kinder leiden. Am Ende haben wir herausgefunden, wie Ernährung und Stress miteinander zusammenhängen. Übergewichtige haben durch die erhöhte Kalorienzufuhr mehr Stress, Magersüchtige entstressen sich durch hungern. Aus unseren Erkenntnissen haben wir ganz zum Schluss gelernt, wie man mit Omega-3-Fettsäuren Kinder entstressen kann. Die basalen Arbeiten zu diesem Thema haben wir dann geschrieben.

Omega-3-Fettsäuren gibt es in bestimmten Nahrungsmitteln. Wie kommt es zum Mangel?

Buchhorn: Wir haben möglicherweise systematische eine Verarmung von Omega 3 Fettsäuren in unserer industriell verarbeiteten Kost, was vermutlich an den Herstellungsverfahren liegt. Dadurch haben wir einen systematischen Mangel, der die Stressregulationsstörung, die sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenalter krankheitsverursachend in vielen Richtungen sind: Burnout, kardiovaskuläre Erkrankungen sowieso. Wir sehen diesen Zusammenhang und die Omega 3 Fettsäuren haben sich etabliert. Aber da stehen wir noch am Anfang einer Entwicklung, wie das 1996 mit den Betablockern war. Ich hoffe, dass ich sowohl den Erfolg des vermehrten Einsatzes von Betablockern als auch von Omega 3 noch lange verfolgen kann.

Aber die Frage ist doch eigentlich, woher der Stress kommt.

Buchhorn: Da dürfen wir unsere Lebensweise nicht aus den Augen verlieren. Der Medienkonsum ist mit Stress assoziiert vor allem bei denjenigen, die vier Stunden und mehr vor dem Fernsehen, dem Computer oder der Spielekonsole sitzen. Doch wir machen es uns zu einfach, wenn wir nur die neuen Medien oder die Elektronik verdammen. Die zentralen Punkte sind für mich die Ernährung und hier vor allem die Überernährung und die Bewegungsarmut. Die Lebensweise und die Ernährung sind die beiden Schrauben, die dazu führen, dass wir im Moment mehr Stresserkrankungen haben.

Sie sehen auch einen Zusammenhang zwischen Stress und Covid 19. Inwieweit?

Buchhorn: Ich habe meinen eigenen Fall international publiziert. Während meiner Covid-Erkrankung lief die ganze Zeit mein Langzeit-EKG. Ich habe beschrieben, wie Covid auf das autonome Nervensystem, denn hier ist Stress angesiedelt, wirkt. Damit werden wir uns noch auseinanderzusetzen haben. Da kommt möglicherweise noch das dicke Ende, wenn eine Infektion zu einer erheblichen Regulationsstörung führen sollte. Post-Covid, so verstehe ich das, ist Burnout. Und Burnout ist eine Stresserkrankung.

Wie sind Sie mit Ihren Erkenntnissen umgegangen?

Buchhorn:Mir spielte in die Karten, dass durch die offene wissenschaftliche Plattform Open Access Publikationen möglich waren, ohne dass man den universitären Seilschaften angehört. So konnte ich meine Außenseiterhypothesen publizieren und die wurden weltweit gelesen wie geschnitten Brot. Ich habe in meiner Bad Mergentheim er Zeit über 50 internationale Publikationen geschrieben und überwiegend auf Open Access publiziert. Ermöglicht wurde das durch die Unterstützung von über 20000 Euro durch die Josef und Maria Blaschek Stiftung. Das Ehepaar wollte die Erforschung von Herzkreislauferkrankungen im Kindesalter fördern und hatte Landrat Dr. Brötel die Verwaltung Ihres Vermögens nach Ihren Tode übergeben. Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar dafür und hoffe, dass es im Sinne der Spender war, dass ihr Name nun in aller Welt gelesen wird.

Sie eröffnen jetzt eine eigene Praxis in Forchtenberg. Wie kam es dazu?

Buchhorn: Ich brauchte eine Plattform, auf der ich das machen kann, was ich am besten kann: Kinder gesund machen. Der Kinderarztsitz in Hohenlohe war seit Jahren unbesetzt. Insofern habe ich den Sitz bekommen und dazu noch das Angebot erhalten, als eigener Herr im MVZ eine Praxis zu eröffnen. Mir war es wichtig, nicht wieder ein Kollektiv von chronisch kranken Kindern aufgeben zu müssen. Von denjenigen, denen ich gesagt habe, dass ich nach Forchtenberg gehe, haben 90 Prozent gesagt, sie gehen mit.

