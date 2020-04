Kinder werden spielerisch herangeführt

„Früh übt sich“ – dieses Motto gilt auch bei der Feuerwehr. Um möglichst früh den Nachwuchs für sich zu begeistern, gründen daher immer mehr Freiwillige Feuerwehren spezielle Kindergruppen.

Main-Tauber-Kreis. Im Landkreis gibt es zahlreiche solche Gruppen, die offiziell unter der Bezeichnung „Kindergruppen in der Jugendfeuerwehr“ laufen. Etwa in Lauda-Königshofen. Dort existieren mittlerweile bereits drei Feuerwehren für Kinder ab sechs Jahren, und zwar in Lauda, Oberbalbach und Messelhausen. Fast 50 Jungs und Mädels lernen dort spielerisch das Thema Feuerwehr kennen.

„Das Angebot wird gut angenommen“, sagt Bianca Klingert, ihres Zeichens Jugendwartin der Freiwilligen Feuerwehr Lauda-Königshofen. Wenn es darum geht, die Kleinen zum Mitmachen zu bewegen, hat die Feuerwehr freilich auch einen großen Vorteil.

Denn die meisten Sechsjährigen sind in der Regel von sich aus bereits schwer begeistert von den großen Feuerwehrautos und den Feuerwehrleuten in ihren eindrucksvollen Uniformen.

Früh Interesse geweckt

Im Prinzip ist es so, dass bei den Kindern schon recht früh das Interesse für die Feuerwehr festzustellen ist“, bekräftigt Jürgen Segeritz, Kommandant der Wehr in Lauda-Königshofen.

Wieso immer mehr Feuerwehren versuchen, bereits die Jüngsten ins Boot zu holen, dafür gibt es einen recht nahe liegenden Grund. „Die meisten anderen Vereine nehmen Kinder schon im jungen Alter auf. Das macht es für uns schwer, sie im Alter zehn bis zwölf dann noch von der Jugendfeuerwehr zu überzeugen“, erklärt Bianca Klingert.

Ähnlich sieht das auch Kreisjugend-Feuerwehrwart Jochen Herrschlein. „Wir haben gemerkt, dass wir als Feuerwehr zu spät an die Kinder rangehen“, betont er.

Das soll sich mit den Kinderfeuerwehren ändern. Insgesamt acht Stück in fünf verschiedenen Gemeinden gibt es im Main-Tauber-Kreis mittlerweile bereits.

Neben den drei in Lauda-Königshofen gibt es ebenfalls Gruppen in Markelsheim, Igersheim, Wachbach und Niederstetten. Und auch in Külsheim gibt es ein Angebot für die Feuerwehr-Bambini, die dortige Gruppe besteht bereits seit 2012.

Eines haben die Kinderwehren indes alle gemeinsam. Sie sollen den Nachwuchs spielerisch an das Thema Feuerwehr heranführen. „Man muss ganz klein anfangen und schauen, wie weit die Kinder schon sind“, beschreibt Bianca Klingert die Idee dahinter.

Dementsprechend ist der Theorieteil recht überschaubar. So lernen die Junior-Feuerwehrleute etwa, welche Gerätschaften und Fahrzeuge es bei der Feuerwehr gibt und wie diese genutzt werden. Spannender dürfte für die Kleinen aber sowieso der praktische Teil sein, der dementsprechend einen größeren Raum einnimmt.

„Die Kinder wollen einfach mal ein Feuer sehen und freuen sich auf ihre Ausrüstung“, verrät Bianca Klingert. Und die bekommen sie auch. Richtige Jugendfeuerwehr-Uniformen haben die Kinder, dazu noch Warnwesten mit dem Schriftzug „Kinderfeuerwehr Lauda-Königshofen“.

Nur mit den passenden Sicherheitsschuhen ist das gar nicht so einfach. Die gibt es nämlich erst ab Größe 34, was für die Kinder wohl doch noch einige Nummern zu groß ist. Außerdem hat die Freiwillige Feuerwehr Lauda-Königshofen extra kleinere Schläuche und Stahlrohre für den Nachwuchs besorgt, wie Kommandant Jürgen Segeritz erzählt.

Daneben wird in den Kindergruppen aber ebenso viel gebastelt und gespielt, schließlich sollen die Kleinen ja nicht mit zu viel neuem Wissen überfordert werden. Ganz ähnlich sieht das auch Daniel Reinhart. Er betreut die Bambini-Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim. Bei ihm lernen die Kinder etwa, wie man einen Notruf richtig absetzt. Auf dem Programm stehen zudem viele gemeinsame Aktivitäten außerhalb des Feuerwehr-Hauses, wie etwa eine Spielstunde im Pflegeheim oder eine gemeinsame Müllsammel-Aktion im Ort.

Seit acht Jahren

Seit mittlerweile rund acht Jahren gibt es die Gruppe in Külsheim bereits. Für die Freiwillige Feuerwehr dort hat sie sich seitdem als voller Erfolg erwiesen. „Allein im vergangenen Jahr haben wir sieben Kinder in die Jugendfeuerwehr hochgezogen“, sagt Daniel Reinhart zufrieden. Die sieben freigewordenen Plätze bei den Bambini waren indes schnell wieder aufgefüllt. Denn das Angebot erfreut sich in der Brunnenstadt großer Beliebtheit. „Wir haben mehr Nachfrage als freie Plätze“, freut sich Daniel Reinhart.

Dass die Kinderwehren mehr als nur eine nette Ergänzung sind, betont Jürgen Segeritz. „Das ist die Zukunft“, so der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Lauda-Königshofen. Die Jugendfeuerwehr (zu der die Kinderwehren dazugehören) sei quasi das Fundament der ganzen Wehr. „Nur so bekommt man Nachwuchs in die Feuerwehr“, unterstreicht Segeritz.

Entsprechend viel Mühe geben sich die Feuerwehrler bei der Nachwuchswerbung. So gehen die Feuerwehrleute beispielsweise regelmäßig in die Schulen und Kindergärten und veranstalten dort „Brandtage“. Bei diesen sorgt etwa eine Fettexplosion mit ordentlicher Stichflamme für staunende Blicke bei den Kindern. Und beim regelmäßig stattfindenden Tag der offenen Tür können die Kleinen den Brandbekämpfern in voller Montur beim Einsatz zuschauen.

